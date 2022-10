França: Trabalhadores de refinarias continuam greve

França

Greve da TotalEnergies em Fos-sur-Mer, no sul da França, 11 de Outubro de 2022.

O governo francês está a ser alvo de críticas, numa altura em que o país enfrenta uma greve petrolíferas, com um terço das bombas de gasolina afectadas pela escassez de combustível. A primeira-ministra anunciou esta quarta-feira, 12 de Outubro, a requisição de funcionários para desbloquear os depósitos de combustíveis.

O confronto entre os governo francês e os grevistas do sector petrolífero endureceu esta quarta-feira. O executivo lançou uma primeira requisição de trabalhadores, com vista a abastecer alguns postos de gasolina.

Quase um terço dos postos de gasolina estava sem combustível ontem à noite. Seis das sete refinarias francesas - quatro da TotalEnergies e duas da Esso-ExxonMobil - estão em greve há quase duas semanas. "A gasolina é muito importante para nós! Estamos a tentar sobreviver há mais de uma semana", afirma Santiago, um dos muitos trabalhadores parisiense que precisa do carro para trabalhar.

Apesar dos pedidos e das ameaças de intervenção do governo, os trabalhadores decidiram, esta quarta-feira, mantar a greve. Em resposta, o governo francês cumpriu a advertência e lançou uma primeira ordem para requisitar trabalhadores numa central da Esso-ExxonMobil, “indispensável para operação” e que “começará hoje”, anunciou à agência de notícias francesa, AFP, o ministério da Transição Ecológica.

O governo francês alega que a direcção já chegou a um acordo salarial com a maioria sindical do grupo, mas os sindicatos CGT e FO, organizadores da greve, consideram que as medidas continuam a ser insuficientes.

"Agradecemos a [primeira-ministra Élisabeth] Borne por ter rejeitado a mediação entre o sindicato e a gestão. A requisição do nosso director-geral para um retorno à mesa de negociações teria sido mais fácil", declarou Germinal Lancelin, da CGT da ExxonMobil.

