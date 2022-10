Ucrânia anuncia novas vitórias e a recepção de primeiro sistema antiaéreo

Ucrânia

A Ucrânia anunciou ontem à noite ter recebido o seu primeiro sistema de defesa antiaéreo por parte da Alemanha, Kiev referindo que em breve também vão chegar sistemas do mesmo género prometidos pelos Estados Unidos. "O fornecimento de sistemas antiaéreos à Ucrânia, são a prioridade dos países da NATO", vincou o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, neste terceiro dia de bombardeamentos indiscriminados da Rússia sobre a Ucrânia.

Apesar de os bombardeamentos russos continuarem nomeadamente no leste, onde o governador ucraniano de Donetsk deu conta hoje de pelo menos 7 mortos, depois de já ontem ter igualmente anunciado a descoberta de 55 corpos, nomeadamente de civis, apresentando sinais de morte de violenta, as autoridades ucranianas reivindicam esta quarta-feira ter retomado o controlo de 5 localidades na região de Kherson, no sul do país.

Do lado russo, os serviços de segurança anunciaram ter detido 8 pessoas suspeitas de terem participado no ataque com explosivo contra a ponte ligando a Rússia à península da Crimeia. O FSB refere que se trata de 5 russos e de 3 cidadãos ucranianos e arménios.

Paralelamente, no dia em que a Polónia refere ter detectado uma fuga no oleoduto Droujba, uma das vias de transporte de gás russo para a Europa que atravessa o seu território, Vladimir Putin afirmou que são os Estados Unidos, a Polónia e a Ucrânia que mais tinham a ganhar com aquilo que qualificou de "acto de terrorismo internacional" contra o gasoduto Nordstream. O Presidente russo afirmou ainda que "a bola está no campo da União Europeia" quanto a retoma de fornecimento de gás russo.

Entretanto, em declarações ao canal televisivo CNN, o Presidente americano Joe Biden considerou que o seu homólogo russo cometeu um "erro de cálculo" na Ucrânia, disse não acreditar que ele venha a usar a arma nuclear e, por outro lado, não descartou a possibilidade de se avistar com Putin em Novembro. Ontem, o chefe da diplomacia russa afirmou que Moscovo está disponível para abordar este dossier com os países ocidentais.

Refira-se ainda que o Presidente francês deveria intervir logo à noite na televisão pública para evocar a guerra na Ucrânia e as suas consequências sobre a Europa e os franceses.

