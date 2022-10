Encontro Erdogan-Putin sem perspectiva de cessar-fogo na Ucrânia

Rússia / Turquia

O Presidente russo Vladimir Putin (à direita) juntamente com o seu homólogo turco, Recep Erdogan em Sotchi, na Rússia, no passado mês de Agosto.

A quarta reunião nos últimos três meses entre o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o seu homólogo russo Vladimir Putin terminou há pouco na capital do Cazaquistão. Putin ofereceu mais gás à Turquia, mas não há negociações de paz em vista.

Publicidade Continuar a ler

Os dois líderes estão em Astana para participar numa cimeira de países asiáticos sobre cooperação e segurança, mas aproveitaram a ocasião para reunir, agora que a guerra na Ucrânia entrou numa fase muito perigosa, depois do ataque à ponte na Crimeia e aos bombardeamentos indiscriminados por parte da Rússia de várias cidades ucranianas.

Erdogan, que desde o início do conflito assumiu uma posição de mediação, mantendo um contacto próximo com Putin, insistiu com o líder russo para que ele voltasse à mesa das negociações – mas nenhum dos dois anunciou nenhum passo concreto nesse sentido. Erdogan também abordou o acordo para o escoamento dos cereais ucranianos – a grande vitória da mediação turca, que expira no fim de Novembro, e necessita de ser renovado.

Putin, que nos últimos dias se mostrou disposto a negociar com o Ocidente, ofereceu à Turquia um aumento das exportações de gás natural russo, através do gasoduto que atravessa o Mar Negro, para que a Turquia pudesse depois reexportá-lo para a Europa, agora que o gasoduto Nordstream, que liga a Rússia à Alemanha, está inoperacional. Putin também confirmou que a construção da primeira central nuclear turca, feita por uma empresa estatal russa, não será afectada.

A Turquia nunca impôs qualquer sanção económica à Rússia, e duplicou mesmo o volume das suas exportações para aquele país, o que levou alguns dirigentes europeus a criticar a “ambiguidade estratégica”: “Uma coisa é não aplicar sanções, outra é ajudar a Rússia a ultrapassar as mesmas”, disse há dias Nacho Sanchez Amor, um eurodeputado espanhol. Também o Comissário europeu para o Alargamento, o húngaro Oliver Varhelyi, também criticou o “aprofundamento das relações económicas” entre a Turquia e a Rússia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro