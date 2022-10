“Legitimidade de Putin” cada vez mais “contestada a nível interno”

#Guerra na Ucrânia

Os ataques russos, na segunda-feira, a várias cidades ucranianas foram mais do que uma simples resposta à explosão da ponte que une a Rússia à Crimeia. Para a especialista em Relações Internacionais Liliana Reis tratou-se, de uma demonstração de força de Vladimir Putin perante o aumento da contestação interna. A analista acrescenta que até Agosto o Ocidente temia uma vitória de Putin, mas agora o receio passa também pelas consequências da sua derrota.

RFI: O que representa a condenação, pela ONU, das anexações russas de novos territórios ucranianos?

Liliana Reis, Especialista em Relações Internacionais: “Bem, em primeiro lugar, não tem efeitos vinculativos, apenas declarativos, mas tem uma leitura que deve ser feita: 143 países votaram a favor da condenação e apenas cinco países votaram contra esta condenação, ou seja, votaram a favor da anexação destas quatro províncias, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijjia, em relação à Ucrânia e estes quatro países que se associaram à Federação Russa foram apenas a Síria, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e a Nicarágua.

A leitura que pode ser feita neste momento, é que se em situações anteriores, na Assembleia Geral das Nações Unidas, parecia que havia um maior apoio à Federação Russa (pelo menos do Global Sul e daqueles parceiros e aliados que a Rússia parecia colher), neste momento, isso já não é tão notório até porque a Índia e a China abstiveram-se da votação. A China veio condenar a anexação destes territórios e o primeiro-ministro indiano veio reiterar que era tempo de paz e que não era tempo de escalar o conflito, muito menos para esse tipo de armamento nuclear. Por isso, neste momento, estes dois parceiros, sobretudo a China e a Índia, poderão, no quadro da ambiguidade estratégica que lhes é tradicional, poderão estar um pouco mais afastados da Rússia do que estariam há uns meses.”

Como é que interpreta a retaliação da Rússia na sequência da explosão da ponte de Kerch, entre a Crimeia e a Rússia?

“Em primeiro lugar, esta explosão da ponte de Kerch tem um simbolismo muito importante. Primeiro porque ocorre no 70º aniversário de Vladimir Putin. Depois, porque os próprios russos a consideravam a construção do século, uma vez que a era o símbolo da anexação, em 2014, da Crimeia. Quatro anos depois, estava a ser inaugurada em 2018 a via rodoviária e em 2019 a via ferroviária. Por isso, já seria expectável que houvesse consequências, não era era expectável que as consequências a este ataque da ponte Kerch fossem também alvos civis. Repare que a ponte da Crimeia, para além deste simbolismo, é uma infra-estrutura crítica da maior importância.

Para a Rússia, do ponto de vista militar, a sua afectação iria necessariamente comprometer o abastecimento militar a sul e a leste da Ucrânia. Por isso, de certa forma, já constituiria um alvo previsível de ataque por parte dos ucranianos.

Agora, a resposta que foi dada a este ataque, nós observámos logo que os ataques russos partiram para todo o território ucraniano e sem uma identificação de objectivo claro. Ou seja, não houve ataque apenas a infra-estruturas críticas, houve, de facto, ataques a redes de abastecimento eléctrico e de fornecimento de água, mas também observámos ataques a alvos civis completamente indiscriminados.

Recordo-me, por exemplo, das imagens que nos chegaram na última segunda-feira de um parque infantil ter sido afectado. Ou seja, durante os últimos meses de guerra, nós temos observado que, por parte da ofensiva russa, que há efectivamente ataques a alvos civis. Neste momento que nos encontrávamos da guerra e de resposta à ponte Kerch era expectável, sobretudo, que os ataques ocorressem a alvos estratégicos que comprometessem efectivamente a capacidade de resposta dos ucranianos.

A única ilação que se pode tirar destes ataques aos alvos civis pode ser a afectação da moral ucraniana, que, como nós sabemos, desde o início da guerra, tem surpreendido todo o mundo pela sua capacidade de resistência do povo ucraniano, sobretudo pela resiliência. Apenas se o Kremlin quiser afectar esta capacidade de resistência do povo ucraniano é que afecta e atinge alvos civis.”

Esta foi uma retaliação simplesmente ao ataque à ponte de Kerch ou houve outros motivos internos?

“Pois, na verdade, as várias derrotas, do ponto de vista militar, que o exército russo tem vindo a sofrer, têm vindo a contribuir para a corrosão da legitimidade de Putin. Atenda-se, por exemplo, que a Ucrânia já recuperou cerca de 2. 500 km quadrados de território e 96 localidades. Ou seja, estas sucessivas derrotas militares têm contribuído para um descontentamento entre as elites e, sobretudo, a própria condução do conflito. Há duas figuras, nomeadamente o líder checheno Kadyrov e o líder do grupo Wagner Prigozhin, que chegou a apelidar as lideranças militares russas como monte de lixo.

Ou seja, nós observamos que a própria a legitimidade de Putin tem vindo a ser contestada a nível interno e de uma forma muito próxima, não apenas pela opinião pública r ussa depois das dificuldades que nós observámos ao nível da mobilização e da contestação à mobilização parcial dos 300 mil homens, mas também por parte de algumas figuras muito próximas do Kremlin.

Agora, a resposta que aconteceu logo na segunda-feira e que precedeu, de certa forma, a reunião do Conselho Nacional de Segurança russo revela que, provavelmente, estes ataques não foram apenas de resposta ao ataque na ponte Kerch, mas também para Putin mostrar, antes dessa reunião, que as forças russas não estão apenas a sofrer derrotas e queria revelar a capacidade de resposta do exército russo. E isto também é confirmado, de certa forma, pelas próprias substituições que nós temos visto sucessivamente ao nível das lideranças militares. No fim-de-semana, já tinha sido nomeado Sergei Surovikin como líder militar russo na Ucrânia.”

Em que fase da guerra é que nós estamos neste momento?

“A fase em que nos encontramos é uma fase de muita preocupação. Hoje mesmo estão reunidos os ministros da Defesa da NATO, não apenas para avaliar a contribuição com sistemas de defesa antiaéreo de médio e longo alcance, mas também para a reposição de stocks de armas e munições para entregar à Ucrânia.

Neste momento, a insegurança alimentar que se vive a nível mundial, a insegurança energética com o aproximar do Inverno, o que poderá provavelmente pressionar ainda mais as opiniões públicas europeias para esta nova fase da guerra… E falo da nova fase da guerra, não do ponto de vista operacional, mas sim do ponto de vista estratégico, porque necessariamente terá que ter o apoio político. Por isso, é uma fase talvez de maior exigência.

Até Agosto, nós tínhamos sobretudo medo da Rússia ganhar a guerra e, neste momento, encontramo-nos numa nova fase. O que poderá acontecer se, por acaso, Putin tiver ou se se sentir a perder a guerra ou se a Rússia perder a guerra traduz a preocupação relativamente àquilo que tem sido a narrativa do Kremlin de aumentar a escalada do conflito e aumentar a escalada do conflito não apenas pressupõe a utilização de armamento nuclear - aliás, o Josep Borrell hoje veio dizer que, mesmo que houvesse utilização de armamento nuclear táctico, a resposta por parte da Ucrânia e provavelmente os aliados não seria uma retaliação nuclear, mas retaliação com armamento convencional e uma força convencional muito mais robusta. Mas há aqui este medo, efectivamente, e o perigo da utilização do armamento nuclear por parte da Rússia. Este é o primeiro elemento.

O segundo elemento que que preocupa em relação a esta perda da ofensiva e perda operacional ao nível do teatro de operações na Ucrânia é que Putin poderá vir a procurar novos aliados e, desde o ataque à ponte Kerch, a Bielorrússia tem vindo a intensificar a narrativa de uma possível entrada no conflito. Ainda hoje mesmo Lukashenko veio dizer que provavelmente poderíamos escalar para uma Terceira Guerra Mundial e que se o Ocidente não recuar a responsabilidade desta Terceira Guerra Mundial será do Ocidente.

Ora, esta preocupação que eu referi em relação à Rússia estar, neste momento, a sentir-se encurralada reside exactamente nestes dois elementos: a escalada para outro tipo de armamento, sobretudo armamento nuclear, e o segundo elemento é a procura de aliados, nomeadamente a Bielorrússia. Na segunda-feira, vieram também palavras de Minsk, dizendo que a Polónia, a Lituânia e Ucrânia estavam a procurar uma aliança entre os três Estados que provavelmente tinha como objectivo a atingir a Bielorrússia. Ora a leitura destas palavras remete-nos para a leitura das palavras de Putin no discurso que antecedeu o dia 24 de Fevereiro de 2022 em que Putin afirmava, de certa forma, que aquilo que levava a esta operação militar especial, segundo a sua própria narrativa, era efectivamente a ameaça à Rússia.

Neste momento, Lukashenko está exactamente com o mesmo discurso a dizer que há possibilidade de ter que intervir porque há aqui uma ameaça por parte da Polónia e da Lituânia - que não corresponde de todo à verdade - mas ele já está a utilizar como narrativa. E a Polónia tem sido, desde o primeiro momento, o Estado da Aliança Atlântica que mais tem apelado aos Aliados para a intervenção directa neste conflito.

Nós temos aqui já situações complicadas. Mesmo dentro da Ucrânia, Lviv, que voltou a ser atacada desde segunda-feira, está muito próxima da Polónia, está a cerca de 65 km da Polónia. Um erro num alvo em Lviv pode efectivamente comprometer a segurança na Polónia. Depois, a participação da Bielorrússia devido à fronteira… Há efectivamente um escalar da ameaça até para os próprios aliados para todos os Estados membros da Aliança Atlântica, mas sobretudo para os aliados mais próximos, como é o caso da Polónia.

O problema da vitória até Agosto da Rússia era a possibilidade de essa vitória comprometer todo o Ocidente. Neste momento, a derrota pode também comprometer pela escalada, quer do ponto de vista da utilização do armamento, quer da procura de novos aliados. E a Bielorrússia é talvez o mais preocupante nesta fase.”

