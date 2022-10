Brasil

Presidenciais no Brasil: Sondagens perdem credibilidade

Áudio 01:00

A segunda volta das eleições presidenciais brasileiras estão marcadas para dia 30 de Outubro. REUTERS - PEDRO NUNES

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

O candidato Lula da Silva está em vantagem nas sondagens para a segunda volta das eleições brasileiras, marcadas para dia 30 de Outubro. De acordo com a “Folha de São Paulo”, a sondagem Ipec — divulgada na segunda-feira — dá a vitória ao candidato do PT com 51% das intenções de voto.