Coreia do Norte faz nova demonstração de força junto à fronteira com a Coreia do Sul

Conflito

Pyongyang terá ripostado esta noite a um exercício de artilharia da Coreia do Sul com o lançamento de um novo míssil balístico que acabou por cair no mar.

As movimentações militares da Coreia do Norte nas últimas semanas têm-se intensificado, com um novo lançamento de mísseis na noite de quinta para sexta-feira. Segundo um comunicado de Pyongyang, as forças norte-coreanas terão reagido a um exercício com fogo de artilharia da Coreia do Sul, um "acto de provocação" para o Norte.

Para além do lançamento de um míssil, 10 aviões de combate norte-coreano sobrevoaram uma zona a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Coreia do Sul. Do lado de Seul, foi activada uma manobra automática, com aviões F-35 a patrulharem o outro lado da fronteira.

Esta medida levou a uma nova resposta por parte da Coreia do Norte, com o lançamento de 170 tiros de artilharia nas costas do Sul, o que constitui uma violação do acordo firmado com Seul em 2018 sobre manobras militares no mar.

Kim Jong Un rejeitou no início da semana a retoma das negociações com a Coreia do Sul sobre o desenvolvimento de armas proibidas, com o Conselho Nacional de Segurança da Coreia do Sul a condenar as acções hostis dos seus vizinhos. Seul impôs mesmo novas sanções esta sexta-feira que visam pessoas e instituições norte-coreanas.

Entre os indivíduos visados pelas sanções estão 15 indivíduos norte-coreanos que têm ajudado a financiar as armas de destruição em massa e o desenvolvimento de mísseis da Coreia do Norte, assim como 16 organizações que teriam ajudado a Coreia do Norte a evitar as sanções da ONU.

