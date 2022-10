Arábia Saudita anuncia ajuda de 400 milhões de dólares à Ucrânia

Guerra na Ucrânia

A Arábia Saudita vai providenciar ajuda humanitária à Ucrânia num valor de 400 milhões de euros, apesar de continuarem as tensões sobre a redução da produção de petróleo. Do seu lado, Vladimir Putin estima que tem feito "tudo como deve ser" na invasão da Ucrânia.

O príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed ben Salmane, falou hoje com Volodymyr Zelensky, anunciando uma contribuição de 400 milhões de dólares em ajuda humanitária à Ucrânia. Este país do Médio Oriente garante, segundo a agência de notícia saudita, que a posição do reino continua a ser de contribuir para o fim do conflito, tendo um papel de mediador entre a Rússia e a Ucrânia.

Este parece ser um papel que a Arábia Saudita quer assumir, após em setembro, em Riad, ter mediado uma troca de prisioneiros entre Moscovo e Kiev. No entanto, esta boa vontade saudita não parece convencer os Estados Unidos da América que continuam a criticar a liderança do país por recusar aumentar a produção de petróleo, numa altura em que os preços da energia continuam a subir em todo o Mundo.

Já numa deslocação ao Cazaquistão, Vladimir Putin disse hoje que a actual situação na Ucrânia "não é agradável", mas que caso a Rússia não tivesse invadido o país, as condições seriam ainda piores para a Rússia, portanto que ele tinha feito "tudo como deve ser" neste período de guerra, indicando assim que não tem quaisquer remorsos em relaçõa à invasão.

O líder russo mostrou-se ainda satisfeito com os efeitos dos recentes bombardeamentos em resposta ao ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeira, dando a entender que "por enquanto" não haverá novos bombardeamentos contra as grandes cidades ucranianas.

