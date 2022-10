Brasil: Lula e Bolsonaro trocam acusações

#Eleições Presidenciais no Brasil

No primeiro debate para a segunda volta das eleições presidenciais de 30 de Outubro, no Brasil, Jair Bolsonaro e Lula da Silva trocaram acusações sobre « fake news », corrupção e má gestão da pandemia.

Publicidade Continuar a ler

No debate deste domingo, o antigo Presidente Lula da Silva chamou ao adversário, o actual Presidente Jair Bolsonaro, de “Rei das Fake News” e disse que ele "atrasou a vacina", num acto de "negligência" que disse ter "causado a morte de 600 mil pessoas, quando mais de metade poderia ter sido salva.” Lula da Silva disse que o Brasil registou 11% das mortes provocadas pela covid-19 no mundo, embora possua 3% da população mundial.

Em resposta, Jair Bolsonaro disse que “se comoveu a cada morte”, que no seu mandato foram compradas “mais de 500 milhões de [doses de] vacinas” e que o Brasil foi “o país que mais vacinou no mundo”.

O actual presidente acusou o Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, de ter relação com lideranças de facções do crime organizado do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Tanto Lula da Silva quanto Jair Bolsonaro afirmaram não terem interesse em aumentar o número de juízes do Supremo Tribunal Federal, um dos temas mais polémicos da eleição porque apoiantes de Bolsonaro revelaram um projecto de aumentar o número de juízes do STF, ideia que grande parte da opinião pública considerou como uma ameaça e uma tentativa de cooptação do judiciário, como terá ocorrido na Hungria e na Venezuela.

A última sondagem, divulgada na sexta-feira, indica que o antigo Presidente Lula da Silva tem uma vantagem de cinco pontos em relação ao actual, Jair Bolsonaro. A segunda volta das eleições presidenciais é a 30 de Outubro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro