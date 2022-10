Novo ministro britânico das finanças anula quase as todas decisões de Truss

Reino Unido

Jeremy Hunt, novo ministro britânico das finanças, informou esta segunda-feira ter decidido anular quase todas as diminuições de impostos anunciadas no mês passado por Liz Truss. Uma humilhação que poderia empurrar para a saída a chefe do governo eleita no dia 5 de Setembro.

Publicidade Continuar a ler

Nomeado de urgência na passada sexta-feira depois do fracasso do «plano de crescimento» anunciado pelo seu antecessor Kwasi Kwarteng e que provocou uma quebra brutal de confiança nos mercados, o novo titular das finanças britânicas anunciou hoje na televisão que a prioridade do governo iria ser no sentido de restabelecer a «estabilidade», mesmo que isto implique limitar algumas medidas de apoio à população face à inflação galopante.

Entre as medidas emblemáticas que Truss pretendia implementar e que agora são abandonadas ou reavaliadas, figura o apoio que pretendia dar à população durante dois anos para pagar as contas de electricidade. Uma medida que ainda não tinha sido totalmente financiada e que levou especialistas a temer uma derrapagem orçamental.

Muito embora o novo titular das finanças não abandone totalmente este dispositivo, ele só deveria vigorar até finais de Abril de 2023. Depois, está previsto que o governo encontre outras soluções, sendo que as franjas mais desfavorecidas da população -garante Jeremy Hunt- vão continuar a beneficiar de alguma ajuda.

Na lista de outras medidas que já não vão constar do projecto de orçamento a ser apresentado no final deste mês, Jeremy Hunt também retirou o projecto de diminuição da taxa sobre os dividendos, ou ainda zonas de comércio livres de taxas para os turistas.

Com a limitação ou abandono das baixas de impostos, Hunt julga poder arrecadar 32 biliões de Libras por ano. O certo é que logo após o anúncio destas medidas, o valor da moeda britânica aumentou e a taxa de juro da dívida britânica diminuiu nos mercados, sinal do restabelecimento de alguma confiança.

Já no aspecto político, a decisão de Hunt de fazer «tábua rasa» dos planos de Liz Truss colocam-na numa postura difícil. Para além de sondagens catastróficas, numerosos deputados declararam publicamente que a chefe do governo deveria demitir-se. Com apenas 40 dias no poder, Truss corre o risco de se tornar a primeira-ministra com o mandato mais curto alguma vez registado no Reino Unido.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro