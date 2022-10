Futebol: Real Madrid tenta manter liderança na Liga após ter derrotado o FC Barcelona

Futebol

O Real Madrid tem três pontos de vantagem em relação ao FC Barcelona, aliás no passado domingo 16 de Outubro, os madrilenos venceram o Clássico do futebol espanhol por 3-1. Os tentos foram apontados pelo avançado francês, e Bola de Ouro, Karim Benzema (esquerda), pelo médio uruguaio Fede Valverde (direita), e pelo avançado brasileiro Rodrygo.

Nesta quarta-feira 19 de Outubro, o Real Madrid desloca-se ao terreno do Elche num jogo a contar para a décima jornada, isto após ter derrotado no passado domingo o FC Barcelona por 3-1.

O Real Madrid, líder da Liga Espanhola da primeira divisão de futebol, vai tentar continuar na senda das vitórias na deslocação ao terreno do Elche, clube que ocupa o 20° lugar e que ainda não venceu nesta época 2022/2023.

Os madrilenos são os favoritos ao triunfo, sobretudo que vão poder contar com o recém vencedor da Bola de Ouro, o avançado francês Karim Benzema.

Os ‘merengues’ ocupam actualmente o primeiro lugar com 25 pontos, contando com 8 triunfos e um empate.

Os tentos foram apontados pelo avançado francês, e Bola de Ouro, Karim Benzema, pelo médio uruguaio Fede Valverde, e pelo avançado brasileiro Rodrygo.

Quanto ao único golo marcado pelos ‘blaugranas’ foi da autoria do avançado espanhol Ferrán Torres.

Após essa derrota frente ao Real Madrid, o FC Barcelona ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 22 pontos.

Na quinta-feira 20 de Outubro, os ‘blaugranas’ recebem o Villarreal.

De notar que o Atlético Madrid esta na terceira posição com 20 pontos, isto após o empate caseiro a uma bola frente ao Rayo Vallecano num jogo a contar para a décima jornada.

No quarto e no quinto lugares estão o Betis de Sevilha e o Real Sociedad com 19 pontos, mas com um jogo a menos em relação ao Atlético Madrid, e vão defrontar na quarta-feira 19 de Outubro o Cádiz e o Maiorca respectivamente.

Futebol. © REUTERS - ALBERT GEA

