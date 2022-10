Karim Benzema arrecadou primeira Bola de Ouro

Futebol

Karim Benzema, avançado francês do Real Madrid, arrecadou o troféu da Bola de Ouro, temporada 2021/2022.

Há 24 anos que um atleta francês não vencia o prémio de melhor jogador da temporada, o troféu da Bola de Ouro, entregue pela revista francesa ‘France Football’.

O último francês tinha sido Zinedine Zidane em 1998 numa altura em que jogava na Juventus na Itália.

Este ano, numa cerimónia que decorreu no ‘Théâtre du Châtelet’ em Paris, o vencedor da Bola de Ouro, que passa a premiar o melhor jogador da temporada e não do ano civil, foi o avançado gaulês Karim Benzema.

Recorde-se que o internacional francês conquistou a Liga dos Campeões europeus de futebol com o Real Madrid e também acabou melhor marcador da prova com 15 golos. Para além desse título continental, Karim Benzema conquistou o título de campeão nacional com os madrilenos e também foi o melhor marcador da prova com 27 tentos apontados, isto sem esquecer o triunfo na Liga das Nações com a França que derrotou na final a Espanha a 10 de Outubro de 2021, contando já para a época 2021/2022.

De notar que o pódio da Bola de Ouro ficou fechado com o senegalês Sadio Mané, avançado do Liverpool em 2021/2022 e do Bayern em 2022/2023, segundo, e com o belga Kevin De Bruyne, médio do Manchester City, terceiro.

Quanto ao melhor português foi Rafael Leão, avançado do AC Milan, que terminou no 14° lugar, seguido por Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United, no 20° posto, isto sem esquecer Bernardo Silva, avançado do Manchester City, 22°, e João Cancelo, defesa do Manchester City, no 25°.

No que diz respeito aos outros troféus: Thibaut Courtois, guarda-redes belga do Real Madrid, foi eleito melhor guarda-redes do mundo, enquanto Alexia Putellas, atleta espanhola do FC Barcelona, conquistou a Bola de Ouro feminina pelo segundo ano consecutivo.

Ainda no que diz respeito aos outros prémios: Gavi, médio espanhol do FC Barcelona, arrecadou o troféu Raymond Kopa, melhor jogador sub-21. O prémio Gerd Müller, de melhor marcador, foi atribuído ao polaco Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona), o prémio Sócrates, de melhor iniciativa social, foi arrecadado pelo senegalês Sadio Mané (Liverpool/Bayern), e o Manchester City recebeu o prémio de clube do ano.

Karim Benzema com a mãe. © AFP - FRANCK FIFE

