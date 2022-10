México: Migrantes a caminho dos Estados Unidos

México/Estados Unidos

Uma nova caravana de migrantes, principalmente composta por venezuelanos, partiu durante o fim de semana do sul do México. Os migrantes tentam chegar à fronteira com os Estados Unidos em sinal de protesto à nova política migratória dos Estados Unidos.

Cerca de mil pessoas deixaram a cidade de Tapachula, no Sul do México, sendo que a maior parte da caravana é composta por venezuelanos. Os migrantes partiram a pé, debaixo de chuva e de temperaturas elevadas com a esperança de chegar aos Estados Unidos, a cerca de 2800 quilómetros a Norte da cidade de onde saíram.

O Instituto mexicano das migrações admitiu que todos os venezuelanos não vão poder pedir asilo aos Estados Unidos.

Se eles tentarem passar a fronteira, eles vão ser expulsos e nunca poderão fazer pedidos como ‘refugiados’. É uma das novas condições do acordo humanitário com os Estados Unidos. Os venezuelanos têm de fazer um pedido de visto a partir de um país estrangeiro e não no território norte-americano, recordou o Instituto mexicano das migrações.

Os venezuelanos também têm de conhecer alguém em território norte-americano que possa os ajudar financeiramente, bem como chegar aos Estados Unidos por via aérea.

Com essas condições, os Estados Unidos aceitam 24 mil pessoas provenientes da Venezuela. No entanto, é muito pouco comparado com o número de migrantes que fogem da crise económica e política vigente na Venezuela.

Em Setembro, 33 mil refugiados foram interceptados na fronteira dos Estados Unidos.

Desde Outubro de 2021, 155 mil venezuelanos entraram nos Estados Unidos pela fronteira mexicana, um número que triplicou em apenas um ano.

