Segundo Zelensky, 30% das centrais eléctricas ucranianas foram destruídas

Coluna de fumo proveniente da central eléctrica de Slovianska, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, no passado dia 13 de Outubro de 2022. © AFP

Texto por: Liliana Henriques 1 min

À semelhança do que vem acontecendo há um pouco mais de uma semana, a Rússia continua hoje os seus bombardeamentos indiscriminados por todo o território ucraniano com um balanço de um morto em Mykolaïv, no sul, e dois ou mesmo três mortos em Kiev, segundo as autoridades que dão igualmente conta de importantes danos nas infra-estruturas eléctricas do país.