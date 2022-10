Após competir sem hijab, atleta Elnaz Rekabi regressa ao Irão

Atleta/Irão

A atleta iraniana, Elnaz Rekabi, que competiu sem hijab no Campeonato Asiático da Federação Internacional de Escalada Desportiva, que decorreu na Coreia do Sul, está de regresso ao Irão. A desportista foi recebida por uma multidão efusiva no aeroporto de Teerão, na capital do país.

"Elnaz é uma heroína", aclamavam várias pessoas presentes no aeroporto que aguardavam pela chegada da atleta. Centenas de iranianos decidiram parabenizar pessoalmente a coragem de Elnaz Rekabi.

A atleta, recorde-se, decidiu competir sem hijab, num gesto que foi considerado por muitos, como uma forma de manifestação de apoio às mulheres iranianas que, nas últimas semanas, têm saído às ruas para lutar contra a obrigatoriedade do uso do véu.

Als #Elnaz_Rekabi gestern um 3:40 in Teheran am Flughafen ankam,empfingen sie Hunderte begeisterte Iraner u riefen:Elnaz, großartig hast Du das gemacht!Damet garm!Sie wurde in einer Ambulanz abtransportiert,das macht man seit Tagen mit politischen Gefangenen der Proteste im #Iran pic.twitter.com/mELEWo1427 — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) October 19, 2022

A morte da jovem Mahsa Amini, assassinada pela polícia "da Moralidade", por não estar a usar corretamente o véu islâmico, foi o motivo que desencadeou os protestos em várias cidades iranianas.

Apesar da atitude de Elnaz Rekabi ser vista, também ela como uma forma de protesto, a atleta voltou a refutar esta tese, em frente às câmaras, muito provavelmente devido ao receio de prováveis represálias por parte das autoridades iranianas.

"Por causa do clima na final da competição e do facto de ter sido convocada, de forma inesperada, fiquei confusa com meu equipamento técnico e isso fez-me esquecer do hijab", salientou, referindo depois que voltava ao Irão em paz e de acordo com os planos que haviam sido delineados anteriormente.

Apesar destas palavras, muitos ativistas temem, no entanto, que estas afirmações tenham sido feitas sob pressão do governo iraniano e temem pela liberdade e segurança da atleta, numa altura em que ela regressa ao seu país, depois de ter estado no palco mediático nos últimos dias.

De salientar que as atenções mundiais se voltaram para a atleta, em primeiro lugar, devido ao facto de ter competido sem o véu e, em seguida, porque os amigos denunciaram que ela estaria desaparecida após a competição. Horas depois, a mulher, de 33 anos, decidiu publicar uma mensagem nas redes sociais, dando conta de que estava bem.

Entretanto, de acordo com o IranWire, um site ligado à oposição, Rekabi deveria seguir do aeroporto para a prisão, uma informação que, entretanto, ainda não foi oficialmente confirmada.

Dois meses consecutivos de protestos no Irão

Os protestos no Irão entraram no segundo mês consecutivo e, de acordo com a organização não governamental Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo, o balanço de mortos já ultrapassa os 120. Há ainda registo de centenas de pessoas detidas.

Os Estados Unidos já anunciaram várias sanções contra responsáveis iranianos devido à repressão dos protestos, levada a cabo pelas autoridades.

