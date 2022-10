Música

Festival de música WOMEX começa hoje em Lisboa

Áudio 01:35

O Womex começa hoje em Lisboa. © Luís Guita

Texto por: Luís Guita 1 min

O encontro musical mais internacional do mundo e a maior conferência da cena musical do planeta, WOMEX - Worldwide Music Expo, abre as portas, esta quarta-feira, na capital portuguesa.