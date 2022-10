Portugal, Espanha e França fecham acordo sobre novo "corredor de energia verde"

#Crise de energia

Portugal, Espanha e França vão substituir o projecto Midcat por um novo “corredor de energia verde”, ou seja, um gasoduto que vai ligar Barcelona a Marselha. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esta quinta-feira, no Conselho Europeu, em Bruxelas.

Os governos de Portugal, Espanha e França alcançaram, esta quinta-feira, um acordo relativo às interconexões da Península Ibérica com o mercado energético europeu.

O acordo passa pela substituição do projecto Midcat - que encontrava a oposição de Paris para atravessar os Pirenéus - por um novo “corredor da energia verde”, ou seja, um novo gasoduto que vai ligar Barcelona a Marselha.

O novo projecto vai chamar-se “corredor de energia verde” e pretende apostar nas energias limpas, como é o caso do hidrogénio verde; promover a solidariedade europeia com a distribuição de gás para o centro do continente; e permitir as conexões eléctricas entre a península ibérica e a França, além das outras fontes de energia.

