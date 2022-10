Demissão Liz Truss/Reino Unido

Primeira-ministra britânica demite-se, após fortes pressões

Primeira-ministra britânica, Liz Truss, no número 10, Downing Street, em Londres, 20 Outubro 2022. AP - Alberto Pezzali

Texto por: Bruno Manteigas 1 min

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, demitiu-se depois de pouco mais de um mês no poder. A chefe do governo cessante anunciou ainda que o seu sucessor vai ser designado numa eleição interna no campo conservador, isto apesar dos trabalhistas reclamarem eleições antecipadas.