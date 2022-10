Burkina Faso: Ibrahim Traoré toma posse como Presidente de Transição

Ibrahim Traoré/Burkina Faso

No Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré tomou oficialmente posse como Presidente de transição e prometeu lutar pelo país até ao fim.

Publicidade Continuar a ler

Ibrahim Traoré é o novo Presidente de Transição do Burkina Faso. O autor do golpe de Estado de 30 de setembro, o segundo em menos de um ano, foi empossado esta sexta-feira, pelo Conselho Constitucional, numa cerimónia, em Ouagadougou, capital do país, que contou com convidados escolhidos a dedo.

Traoré é o segundo líder golpista empossado por este órgão este ano. O primeiro foi o Tenente Coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que chegou ao poder em janeiro, também através de um golpe de Estado, e foi derrubado a 30 de Setembro.

O país vive agora um novo episódio de instabilidade política, com o novo homem forte do Burkina Faso a prometer lutar pelo país até ao seu último suspiro.

Lutarei até ao meu último suspiro", garantiu.

De acordo com Yaya Boudani, correspondente da RFI no Burkina Faso, o capitão Traoré jurou pela sua honra preservar e assegurar o respeito e defesa da Constituição, da Carta Transitória e das leis e disse que fará o possível para garantir a justiça a todos os habitantes do país.

É expectável que o período de transição termine em Julho de 2024, com a realização de eleições presidenciais, em que Traoré não poderá participar. Resta saber se este prazo e estas directrizes serão ou não cumpridas.

O país sofre, desde 2015, ataques frequentes de jihadistas, um dos principais motivos invocado pelos militares para assumirem o poder.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro