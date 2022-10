Estados Unidos acusam Irão de ter militares na Ucrânia e Teerão retira nacionais do país

Guerra na Ucrânia

O Irão pediu hoje aos seus cidadãos que não se desloquem até à Ucrânia e aconselhou quem já se encontra no país a sair, após os Estados Unidos terem acusado Teerão de ter militares na Crimeia para ajudar os russos a pilotar drones militares.

O Irão foi perentório esta manhã, pedindo aos seus cidadãos para não viajarem até à Ucrânia e pedindo a quem já lá estiver, para partir o mais rápido possível. Esta foi a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão às acusações feitas pela Casa Branca esta manhã.

"Devido à escalada militar na Ucrânia, aconselhamos fortement todos os iranianos a não irem à Ucrânia. Ao mesmo tempo, aconselhamos todos os iranianos que vivem na UcRânia que abandonem o país pela sua prórpia segurança", pode ser-se no comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A Casa Branca afirmou hoje que militares iranianos estão no terreno na Crimeia para ajudar as forças russas a levar a cabo ataques com os dones de fabricação iraniana contra as forças de Kiev. Estas declarações foram feitas pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do Presidente, John Kirby.

Os americanos dizem não saber quantos militares iranianos estão na Ucrânia, mas que se trata sobretudo de pessoal militar que dá formação e técnicos para assistir nos ataque que prejudicaram gravemente infra-estruturas ucranianas. Moscovo já veio dizer que esta hipótese não passa de uma "suposição maluca".

A Casa Branca afirmou ainda que Terrão forneceu dezenas de drones a Moscovo e vão continuar a fazê-lo, com os serviços de informação norte-americanos a temerem que a Rússia se tente equipar com armas junto do Irão, sobretudo no que diz respeito a mísseis.

Para os Estados Unidos, isto significa que Teerão faz agora parte da guerra na Ucrânia e que Washington vai apressar as suas entregas de armas à Ucrânia, insistindo nas sanções contra a Rússia e contra a Ucrânia.

