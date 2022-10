Giorgia Meloni está prestes a tornar-se primeira-ministra italiana

Itália

Giorgia Meloni disse hoje ao Presidente italiano, Sergio Mattarella, que tem condições de formar Governo, devendo tornar-se nas próximas horas primeira-ministra, liderando um Governo de extrema-direita.

Quase um mês depois de ganhar as eleições em Itália com 26% dos votos, Giorgia Meloni disse hoje ao Presidente Sergio Mattarella que está pronta para assumir as funções de primeira-ministra, assegurando conseguir formar Governo com o apoio do seu partido, Os Irmãos de Itália, mas também pela Liga Anti-imigrante e o Forza Italia.

Meloni não esteve sozinha no Palácio do Quirinal, em Roma, mas apareceu acompanhada por Matteo Salvini, o líder da Liga Anti-imigrante, assim como Silvio Berlusconi, o líder do Forza Italia. O encontro durou cerca de 15 minutos e a líder d'Os Irmãos de Itália deverá ainda hoje ser nomeada como primeira-ministra italiana.

"Estamos à espera da decisão do presidente da República e já estamos prontos. Queremos avançar o mais rápido possível", disse a Giorgia Meloni.

No entanto, os desafios começam já, com a situação económica em Itália a mostrar-se difícil devido à escalada dos preços da energia e a inflação que é já de 8,9%. Também a nível político, caberá a Giorgia Meloni, que é pró-NATO e apoia a Ucrânia contra a Rússia, conseguir alinhar todas as forças de extrema-direita a uma só voz, já que esta semana Berlusconi disse publicamente que voltou a estabelecer relações com Vladimir Putin, culpando Kiev pela guerra.

Uma das maiores interrogações é a constituição do Governo, com o antigo presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, que pertence ao partido de Berlusconi a poder ficar com a pasta dos Negócios Estrangeiros, ou Giancarlo Giorgetti, representante da ala moderada da Liga, que já era ministro de Draghi a poder ficar com a Economia.

