#Reino Unido

Reino Unido: Começa nova corrida a Downing Street

10 Downing Street, residência oficial da chefia de Governo britânica. Londres, 20 de Outubro de 2022. AFP - NIKLAS HALLE'N

Texto por: RFI 1 min

Esta sexta-feira, começa uma nova corrida para a chefia do governo no Reino Unido, depois da renúncia da primeira-ministra britânica Liz Truss. Nenhum candidato ainda se declarou oficialmente para a eleição interna no Partido Conservador, mas a imprensa britânica indica que Boris Johnson está à espreita.