Futebol: SL Benfica derrotou FC Porto por 1-0 no Clássico português

Rafa Silva, avançado do Benfica, apontou o único tento encarnado no triunfo por 0-1 frente ao FC Porto.

A décima jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol arrancou nesta sexta-feira 21 de Outubro com o Clássico da Liga Portuguesa entre o SL Benfica e o FC Porto. Na Cidade Invicta, os encarnados derrotaram os azuis e brancos por 1-0.

Na Liga Portuguesa, o SL Benfica venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do FC Porto na Cidade Invicta.

No Estádio do Dragão, os azuis e brancos, que ocupam o segundo lugar na tabela classificativa, entraram melhor no jogo com uma grande oportunidade de golo aos 15 minutos.

O defesa nigeriano Zaidu cruzou para a área encarnada onde se encontrava Mehdi Taremi. O avançado iraniano cabeceou para uma grande defesa do guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos.

O FC Porto estava por cima, até à expulsão do internacional canadiano Stephen Eustáquio aos 27 minutos de jogo. O médio viu dois cartões amarelos em apenas três minutos por duas faltas idênticas sobre o lateral direito dinamarquês do Benfica, Alexander Bah. Por duas vezes Alexander Bah chegou mais cedo à bola e Stephen Eustáquio atingiu o lateral encarnado com uma entrada fora de tempo.

A dez contra onze, o jogo caiu de ritmo. O Benfica tomou conta do jogo, num ritmo mais lento, e teve uma oportunidade aos 36 minutos com dois remates aos ferros: Fredrik Aursnes, médio norueguês rematou ao poste, e logo a seguir Rafa Silva, avançado português, cabeceou à barra.

No intervalo mantinha-se um empate sem golos.

Na segunda parte, o Porto jogou em contra-ataque enquanto o Benfica tomou conta da posse da bola.

Aos 69 minutos, os dragões tiveram uma oportunidade de golo oferecida pelas águias. O lateral-direito brasileiro Gilberto, sob a pressão de Mehdi Taremi, rematou na direcção da sua própria baliza, mas Odysseas Vlachodimos estava atento e conseguiu aliviar a defesa encarnada. Sob a pressão do avançado iraniano, Gilberto, que queria fazer um passe para o seu guarda-redes, acabou por rematar com demasiada força, mas sem consequências.

Apenas três minutos depois, o Benfica abriu o marcador com um tento apontado pelo avançado português Rafa Silva que deu o melhor seguimento ao cruzamento do avançado brasileiro David Neres que entrou no intervalo para o lugar do médio ofensivo luso-angolano João Mário.

Apesar de ter havido uma dúvida sobre o posicionamento de David Neres, o golo foi validado pelo árbitro João Pinheiro.

A dez contra onze e a perder por 0-1, os dragões não vão baixar os braços mas não vão conseguir empatar.

O Benfica venceu no Estádio do Dragão por 0-1, isto após nove jogos sem triunfar perante os portistas. O último triunfo encarnado foi a 2 de Março de 2019, igualmente no Estádio do Dragão por 1-2, desde então tinham sido sete derrotas e dois empates para os lisboetas.

Os encarnados lideram a liga portuguesa com 28 pontos em 30 possíveis após a décima jornada, enquanto o FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa actualmente a 2ª posição com 22 pontos.

Para Sérgio Conceição, treinador português do FC Porto, a equipa portista foi a melhor em campo no jogo frente ao Benfica.

Sérgio Conceição, treinador português do FC Porto 22-10-2022

De notar que o Sporting de Braga, com um jogo a menos, está no terceiro lugar com 19 pontos.

Quanto ao Sporting Clube está no 6° lugar com 16 pontos, e menos um jogo.

Os bracarenses deslocam-se neste sábado ao terreno do Estoril, enquanto os sportinguistas recebem o Casa Pia.

O golo do Benfica apontado por Rafa Silva aos 72 minutos de jogo. © JOSE COELHO/LUSA

