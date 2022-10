Rishi Sunak anunciou candidatura ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

Reino Unido

Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças de Boris Johnson, anunciou neste domingo, 23 de Outubro, que disputará o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

Um dia antes do fim do prazo para a apresentação das candidaturas neste processo relâmpago, Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças, anunciou na rede social Twitter a sua candidatura oficial à liderança do Partido Conservador britânico, enquanto o ex-chefe do Governo, Boris Johnson, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a sua participação.

Rishi Sunak foi o primeiro candidato a alcançar na sexta-feira passada o apoio exigido de 100 deputados conservadores para entrar na luta pelo cargo, mas o político de 42 anos aguardou até este domingo para oficializar a candidatura.

A nova campanha por Downing Street começou na quinta-feira após a renúncia de Liz Truss, que ficou apenas 44 dias no poder.

No início de Setembro Liz Truss foi eleita pelos membros do Partido Conservador numa luta em que superou Rishi Sunak.

De referir que três possíveis nomes para o cargo surgiram desde quinta-feira: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, que anunciou a sua candidatura na sexta-feira, e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que renunciou em Julho passado.

Os candidatos têm até esta segunda-feira, 24 de Outubro, para obter os 100 apoios necessários de deputados conservadores.

De acordo com as informações recolhidas, Rishi Sunak tem actualmente 139 apoios, à frente de Boris Johnson com 75 e de Penny Mordaunt, porta-voz do Governo na Câmara dos Comuns, com 27.

