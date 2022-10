Xi Jinping, líder da China

China

Xi Jinping, Presidente chinês, foi eleito para um terceiro mandato no poder, após ter sido reconduzido por cinco anos como secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

O presidente chinês, Xi Jinping, obteve um terceiro mandato, o que consolida a sua posição como líder mais influente do país desde Mao Tsé-Tung.

O líder chinês, Xi Jinping, assegurou um terceiro mandato. Uma votação à porta fechada, após o encerramento do 20° Congresso do partido, em Pequim, a capital chinesa.

Esta eleição confirmou a quebra da tradição política das últimas décadas, visto que os líderes chineses serviam durante dois mandatos. Em 2018, Xi Jinping conseguiu eliminar o limite de dois mandatos presidenciais, o que abriu o caminho para que governe o país por tempo indeterminado.

Após essa eleição, já houve várias reacções. O Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou o seu “querido amigo” Xi Jinping por ter sido reeleito secretário-geral do Partido Comunista da China.

Também o líder norte-coreano Kim Jong Un enviou os seus “calorosos parabéns” ao Presidente chinês Xi Jinping.

Recorde-se que os cerca de 2 mil delegados presentes no Congresso também elegeram um novo Comité Central, composto por 205 membros.

Os membros escolheram os integrantes do Comité Permanente. Quatro aliados de Xi Jinping fazem parte do Comité Permanente, que detém o poder de decisão na China. Li Qiang, líder do partido no município de Xangai, foi um dos membros eleitos para o Comité Permanente que conta com apenas sete políticos, ele que é apontado como o próximo primeiro-ministro a partir do mês de Março de 2023 membros, que escolheram Xi e os demais integrantes do Comitê Permanente, principal organismo do poder político chinês.

O Comité Central também escolheu os integrantes do Politburo, que desta vez terá 24 membros. Pela primeira vez em 25 anos, este grupo não terá a presença de nenhuma mulher.

De notar ainda que o antigo Presidente Hu Jintao foi retirado da sala do Congresso na sessão de encerramento. Um momento ainda sem explicação oficial. Hu Jintao, político de 79 anos, estava sentado ao lado do Presidente Xi Jinping quando dois funcionários se aproximaram e agarraram o antigo líder. O incidente ocorreu perante as câmaras. Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, Hu Jintao não se sentiu bem durante a sessão, razão pela qual saiu da sala.

