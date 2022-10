Rishi Sunak, a ascensão meteórica do novo primeiro-ministro britânico

Reino Unido

Em sete anos, Rishi Sunak ascendeu ao topo da política britânica, sendo o primeiro líder do país com origens indianas e sendo também o primeiro-ministro mais rico de sempre. De deputado eleito em 2015, a ministro das Finanças de Boris Johson, Sunak é hoje um nome consensual no Partido Conservador.

Aos 42 anos, Rishi Sunak será o primeiro-ministro mais novo no Reino Unido nos últimos 200 anos. Há sete anos que entrou na vida política, após uma bem sucedida carreira no sector financeiro, sendo eleito pela primeira vez em 2015 em Richmond, na região de Yorkshire. A aposta em Sunak nessa altura foi de David Cameron que quis impor a uma população maioritariamente branca e conservadora, um candidato que faz parte de uma minoria étnica.

Tanto Rishi Sunak como os seus pais naceram no Reino Unido, sendo os seus avós que vieram da Índia, mais precisamente da região de Punjab. Sunak disse que os avós vieram "com muito pouco" para o Reino Unido, com o seu pai a formar-se como médico e a sua mãe a ser responsável por uma farmácia.

O novo líder dos conservadores destacou-se nos estudos, frequentando a Winchester College, na Universidade de Oxford, no Reino-Unido, tendo prosseguido os seus estudos depois na Universidade de Standford, nos Estados Unidos. Foi aí que conheceu aquela que viria a ser sua mulher, Akshata Murty, filha de um bilionário indiano. O pai da sua mulher fundou a empresa de informática, Infosys, e a fortuna pessoal do casal ascende a 730 milhões de libras, com bens imobiliários espalhados por diferentes partes do globo.

Tem (Rishi Sunak) uma, muita, sólida maioria e apoio Parlamentar e isso, em termos imediatos, é o mais importante. (Hélder Macedo, professor no King's College)

Após a sua eleição para o Parlamento, passsando a ser conhecido como o "Marajá de Yorkshire Dales", o primeiro trabalho no Governo foi em 2018 ao lado de Theresa May, onde foi secretário de Estado do Governo Local, Parques e Família em Risco. Mais tarde, foi Boris Johnson que o chamou para funções governamentais primeiro como secretário de Estado do Tesouro e depois em 2020 como ministro das Finanças.

Recentemente, ao candidatar-se à sucessão de Johnson, onde foi eliminado por Liz Truss, a fortuna da sua mulher já valeu Richi Sunak várias polémicas. O jornal The Independent indicou que Murty não tinha o estatuto de residente fiscal britânica, fazendo com que não pagasse impostos no país, levando a que Akshata Murty abdicasse desse estatuto e prometesse pagar impostos em terras de Sua Majestade.

No espaço de sete semanas e após a inação de Liz Truss e deslealdades no partido, caberá a Rishi Sunak construir um novo Orçamento e enfrentar as dificuldades financeiras no Reino Unido onde a inflação é já de 8,8%.

