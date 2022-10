Futebol: PSG e Benfica nos oitavos da Liga dos Campeões europeus

Futebol

Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain, apontou dois golos no triunfo por 7-2 dos parisienses frente ao Maccabi Haifa na Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain e o SL Benfica apuraram-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol. Os parisienses venceram o Maccabi Haifa por 7-2, enquanto os lisboetas derrotaram a Juventus por 4-3.

Publicidade Continuar a ler

O Benfica e o PSG esmagaram o Grupo H. Após a quinta jornada da fase de grupos, os encarnados e os parisienses alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final, somando 11 pontos cada um.

PSG levado ao colo pelos três astros

No Parque dos Príncipes, num estádio repleto, o Paris Saint-Germain recebeu os israelitas do Maccabi Haifa cujos adeptos ocuparam o seu espaço nas bancadas, muito para além do definido para os adeptos visitantes.

Os parisienses abriram o marcador aos 19 minutos com um tento do avançado argentino Lionel Messi.

Após o golo do astro argentino, as duas outras estrelas da equipa vão também marcar. Kylian Mbappé, avançado francês, e Neymar, internacional brasileiro, marcaram aos 32 e aos 35 minutos de jogo.

A vencer por 3-0, a equipa parisiense vai sofrer um golo com um tento apontado pelo defesa senegalês Abdoulaye Seck.

O golo dos israelitas acordou novamente o colosso parisiense. Lionel Messi foi novamente o primeiro dos três a marcar aos 45 minutos. 4-1 no intervalo.

Quem bisou também no jogo foi o defesa senegalês Abdoulaye Seck que reduziu para 4-2.

Mas a redução do resultado foi de curta duração visto que Kylian Mbappé marcou o quinto tento aos 64 minutos de jogo.

Apenas três minutos depois, o Paris Saint-Germain vai apontar um sexto tento com um golo na própria baliza do defesa israelita Sean Goldberg.

O resultado não ia ficar por aí. Aos 84 minutos, o médio espanhol Carlos Soler fixou o resultado em 7-2 para os parisienses.

O Paris Saint-Germain venceu por 7-2 o Maccabi Haifa na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus.

Rafa Silva deu triunfo aos encarnados

O Benfica, no Estádio da Luz, precisava apenas de um empate para seguir em frente na prova.

No entanto, perante o seu público, os encarnados mostraram vontade de marcar cedo no jogo e foi o que aconteceu aos 17 minutos do defesa português António Silva.

Os italianos da Juventus vão reagir e empatar o encontro aos 22 minutos com um tento do avançado italiano Moise Kean.

Empate que não demorou muito tempo a ser desfeito. Aos 28 minutos de jogo, o médio luso-angolano João Mário colocou novamente o Benfica na frente no marcador com um golo de grande penalidade.

Com a boa dinâmica em que se encontrava, o Benfica vai chegar ao terceiro tento com um golo do avançado português Rafa Silva. No intervalo os lisboetas venciam por 3-1.

A segunda parte foi muito similar à primeira. Os encarnados entraram para matar o jogo e conseguiram marcar um quarto golo, novamente da autoria de Rafa Silva que bisou.

Perto do fim do encontro, aos 77 minutos e aos 79 minutos, a Juventus vai reduzir por duas vezes o marcador para 4-3 com tentos do avançado polaco Arkadiusz Milik e do médio norte-americano Weston McKennie.

O Paris Saint-Germain e o Benfica lideram o Grupo H com 11 pontos e já estão apurados para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Falta agora definir o primeiro lugar na última jornada em que os encarnados deslocam-se a Israel, enquanto os parisienses deslocam-se à Itália.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro