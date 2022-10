Rishi Sunak: «Alguns erros foram cometidos. Fui eleito para os consertar»

Reino Unido

Rishi Sunak foi indigitado Primeiro-ministro pelo Rei Carlos III e vai agora formar o Governo que vai liderar o Reino Unido.

Rishi Sunak tornou-se oficialmente Primeiro-ministro do Reino Unido após ter sido nomeado pelo Rei Carlos III.

Em declarações à imprensa logo em seguida, o novo líder do Governo britânico atacou Liz Truss, a sua antecessora, e também não poupou com Boris Johnson, do qual foi ministro das Finanças.

No entanto nem tudo foram críticas, Rishi Sunak tentou tranquilizar a população com um discurso populista para este milionário britânico: “Vamos construir um governo seguindo as melhores tradições dos conservadores. Juntos atingiremos coisas fantásticas. Criaremos um futuro melhor pelos sacrifícios que muitos fizeram. Vamos encher o amanhã e os dias a seguir com esperança”, afirmou o novo PM.

O discurso mais agressivo foi contra Liz Truss, mesmo se mediu as palavras, ele que foi derrotado por Liz Truss na primeira corrida ao cargo de Primeiro-ministro após a demissão de Boris Johnson: “O nosso país está numa crise económica profunda. A crise da Covid-19 ainda tem impacto, a guerra de Putin mexeu com os mercados. Mas alguns erros foram cometidos. Não por más intenções, o oposto de facto. Mas erros, no entanto. Fui eleito enquanto líder do meu partido em parte para os consertar. Esse trabalho começa agora”, frisou Rishi Sunak.

Boris Johnson também acabou por ser atingido por ‘balas perdidas’ no discurso do novo PM. Apesar de agradecer a generosidade, ele que foi ministro das Finanças no Governo de Johnson, Rishi Sunak afirmou que um Governo não é apenas de uma pessoa e uma maioria não se conquista sozinho: “Ficar-lhe-ei sempre grato pela sua generosidade e pelo seu espírito caloroso. É um mandato que nos pertence e nos une a todos. Esse mandato é o nosso manifesto”, realçou o político britânico.

Quanto às promessas, para além do trabalho prometido, Rishi Sunak deixou algumas orientações sobre o que o seu Governo vai tentar fazer: “Um melhor serviço nacional de saúde, mais escolas, ruas mais seguras, controlo das nossas fronteiras, a protecção das Forças Armadas e a construção de uma economia que abraça as oportunidades do Brexit onde as empresas investem, inovam e criam empregos. O Governo que lidarei não vai deixar as próximas gerações com uma dívida a pagar. Vou trabalhar todos os dias para fazer isso”, concluiu o PM britânico.

Do lado das reacções, Boris Johnson já deu os parabéns a Rishi Sunak: “Parabéns a Rishi Sunak por este dia histórico. Este é o momento de todos os conservadores darem ao nosso novo primeiro-ministro o seu apoio total”.

Em França, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que quer continuar a “trabalhar com Rishi Sunak em vários desafios da actualidade, incluindo a guerra na Ucrânia e as suas consequências na Europa e no mundo”.

Quanto a Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano, está “pronto para continuar a fortalecer a parceria estratégica entre a Ucrânia e o Reino Unido”.

Novo Primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com tradução de Miguel Martins

