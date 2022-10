Irão

Polícia volta a disparar contra manifestantes no Irão

As manifestações pela morte de Mahsa Amini continuam no Irão, apesar de o regime ter reforçado as medidas de segurança já que acabam hoje os 40 dias de luto, tradicionais na religião muçulmana, pela jovem. AP - Emrah Gurel

Texto por: RFI 1 min

O fim do luto pela jovem Mahsa Amini voltou a levar a confrontos entre manifestantes e polícia no Irão, com as autoridades a dispararem contra quem protestava, mesmo se o regime já havia reforçado as medidas de segurança.