Morreu Pierre Soulages, um dos maiores expoentes da pintura francesa

O pintor francês Pierre Soulages, em 2009, numa exposição das suas obras no Centro Pompidou, em Paris. ASSOCIATED PRESS - Remy de la Mauviniere

Texto por: RFI 1 min

Morreu hoje em França um dos maiores expoentes da pintura, Pierre Soulages, com 102 anos de idade. Um artista obcecado pelo preto, patente em tantas das suas obras e também no Museu que ostenta o seu nome na sua cidade natal de Rodez, no sul do país, desde 2014.