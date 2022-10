Irão: Ataque do Estado Islâmico faz pelo menos 15 mortos

Ataque/Irão

Uma fotografia do interior do santuário de Shahcheragh após o ataque reivindicado pelo EI que matou pelo menos 15 pessoas. 26 de Outubro de 2022.

No Irão, pelo menos 15 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um ataque do Estado Islâmico num santuário xiita, na cidade de Shiraz, no sul do país.

Publicidade Continuar a ler

O atentado aconteceu na noite desta quarta-feira, numa altura em que dezenas de pessoas se encontravam no santuário Shahcheragh, um dos locais mais sagrados do Irão.

Os fieis costumam deslocar-se a este santuário às quartas-feiras para cumprir a tradição local e foi exatamente durante um dos períodos mais movimentados do dia que um homem abriu fogo dentro deste espaço religioso, de acordo com agência de notícias oficial iraniana (IRNA). Já a Aljazeera fala em três atacantes.

De acordo com as autoridades iranianas, pelo menos 15 pessoas morreram e 40 ficaram feridas, no entanto, o balanço final de vítimas pode ser muito superior. O atentado já foi reinvindicado pelo Estado Islâmico.

O Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, garantiu que este ataque não ficará sem resposta e que os autores deste atentado se irão arrepender.

"Este acto não ficará certamente sem resposta. As forças de segurança e de aplicação da lei do país, depois de identificarem as causas profundas deste crime hediondo, darão uma resposta decisiva aos seus arquitectos e agentes", o que os "fará lamentar os seus actos", disse o chefe de Estado iraniano, na quarta-feira à noite.

Irão anuncia sanções contra instituições europeias

Também ontem à noite, o Irão anunciou sanções contra instituições, indivíduos e meios de comunicação sociais europeus, incluindo a RFI Persa.

Um jornalista da redação Persa da RFI já reagiu a esta decisão. "Estas sanções não terão qualquer efeito no nosso trabalho", começou por garantir.

A RFI Persa "não tem um correspondente no Irão há mais de vinte anos, nem tem acreditação para missões no país desde 2009", disse o jornalista, relatando que "nenhum funcionário do governo concorda em falar com os membros da RFI ao telefone e figuras da sociedade civil que estão dispostas a responder às nossas perguntas arriscam-se a ser processadas".

Esta decisão é uma resposta do Irão às medidas punitivas impostas pela UE contra líderes iranianos acusados de reprimir os protestos após a morte de Mahsa Amini. A jovem, recorde-se, foi morta pela 'Polícia da Moralidade' a 16 de Setembro por não estar a usar corretamente o véu.

. AP - Cliff Owen

Desde então, milhares de pessoas decidiram sair às ruas para protestar contra o uso do hijab no país. Esta quarta-feira assinalou-se o período de fim do luto, que voltou a ser marcado por confrontos entre manifestantes e a polícia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro