Futebol: FC Porto apurado para os oitavos, FC Barcelona eliminado na Champions

A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol acabou nesta quarta-feira, 26 de Outubro, com oito jogos com a presença de duas equipas portuguesas - Sporting CP e FC Porto - e uma francesa - Marselha.

A Liga Milionária prosseguiu nesta quarta-feira com a quinta jornada da fase de grupos. Oito encontros decorreram com o triunfo do FC Porto, o empate do Sporting CP e a derrota do Marselha.

FC Porto, terceira vitória

O FC Porto deslocou-se ao terreno dos belgas do Club Brugge, e venceu por 0-4, num jogo a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões.

Os golos da equipa portuguesa foram marcados pelo brasileiro Evanilson, pelo canadiano Stephen Eustáquio e pelo iraniano Mehdi Taremi, que bisou. Terceiro triunfo para o FC Porto.

De referir que no outro encontro do Grupo B, os germânicos do Bayer Leverkusen e os espanhóis do Atlético Madrid empataram a duas bolas em Madrid.

Na tabela classificativa, os belgas do Club Brugge lideram com dez pontos, à frente do FC Porto com nove pontos, dos espanhóis do Atlético Madrid com cinco, e dos germânicos do Bayer Leverkusen com quatro pontos. Os belgas e os portugueses já estão apurados para a próxima fase da prova.

Sporting CP empatou em Londres

No Grupo D, os lisboetas deslocaram-se ao terreno dos ingleses do Tottenham e empataram a uma bola num jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O único tento lisboeta foi apontado pelo avançado britânico Marcus Edwards, enquanto o golo londrino foi da autoria do médio uruguaio Rodrigo Bentancur.

Quanto aos marselheses perderam por 2-1 na deslocação ao terreno dos alemães do Eintracht Frankfurt. O médio francês Mattéo Guendouzi apontou o único tento do Marselha, enquanto os golos germânicos foram apontados pelo japonês Daichi Kamada e pelo francês Randal Kolo Muani.

De notar que o Sporting CP ocupa o segundo lugar no Grupo D com sete pontos, os mesmos que os alemães do Eintracht Frankfurt. Os ingleses do Tottenham lideram o agrupamento com oito pontos, enquanto os franceses do Marselha estão no quarto e último posto na tabela classificativa com seis pontos.

Liverpool e Inter Milão, apurados para os oitavos

Nos outros grupos, de notar que no Grupo C, os germânicos do Bayern Munique deslocaram-se ao terreno dos espanhóis do FC Barcelona e venceram por 0-3. No outro encontro do grupo, os italianos do Inter Milão venceram, em casa, por 4-0 frente aos checos do FC Viktoria Plzeň. O Bayern Munique lidera o grupo com 15 pontos em 15 possíveis e já está apurado para os oitavos, bem como o Inter Milão que está no segundo lugar com 10 pontos. No que diz respeito ao FC Barcelona ocupa a terceira posição com 4 pontos e já está eliminado da prova, apurando-se no entanto para a Liga Europa.

Por fim, no Grupo A, os ingleses do Liverpool deslocaram-se ao terreno dos holandeses do Ajax e venceram por 0-3, enquanto os italianos do Nápoles receberam e venceram os escoceses do Rangers por 3-0. O Nápoles lidera o grupo com 15 pontos em 15 possíveis e já está apurado para os oitavos, bem como o Liverpool que está no segundo lugar com 12 pontos.

