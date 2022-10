Coreia do Norte

Coreia do Norte torna a atirar mísseis balísticos

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance esta manhã, 28/10/2022 © KCNA/UPI/Shutterstock/SIPA

Texto por: Rodolphe de Oliveira 1 min

Dois mísseis balísticos foram atirados pela Coreia do Norte esta manhã na direcção do Mar do Japão. Em duas semanas, 8 mísseis já foram atirados, aumentando um pouco mais a preocupação da Coreia do Sul e dos seus aliados.