Elon Musk toma posse da rede social Twitter

Elon Musk é o novo proprietário da rede social Twitter. O magnate sul africano promete defender a todo o custo a liberdade expressão dos 326 milhões de utilizadores activos da plataforma.

O «pássaro foi libertado», eis as palavras de Elon Musk depois de ter adquirido por 44 mil milhões de dólares a plataforma social Twitter.

O magnate, fervente partidário da liberdade total de expressão tinha prometido permitir a todos os utilizadores com a conta suspensa, poder voltar a usar a rede social.

Musk começou por despedir Parag Agrawal, director geral do Twitter, contra 42 milhões de dólares. Num comunicado, o sul-africano afirmou que “na nossa época, temos que ter um fórum digital comum que permite a todos debater livremente.”

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

O também proprietário da companhia Tesla afirmou que não comprou a Twitter para ganhar dinheiro, mas para "ajudar a humanidade." Entretanto, ele já anunciou despedir 75% dos 7500 colaboradores que trabalham para a rede social.

Isto coincide com a validação esta sexta feira pela União Europeia do chamado “Digital Service Act”. Este dispositivo tem por objectivo controlar os conteúdos problemáticos d bas plataformas numéricas, com mais de 45 milhões de utilizadores. Thierry Breton, comissario do mercado intererior europeu, que foi um motor desta nova disposição, jà avisou num Tweet que “Na Europa, o pássaro voará de acordo com as nossas regras europeias”.

