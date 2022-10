Futebol: Real Madrid e FC Barcelona tentam continuar na senda das vitorias

Futebol

O Real Madrid, líder da Liga Espanhola da primeira divisão de futebol, recebe o Girona num jogo a contar para a 12ª jornada, enquanto o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Valencia.

O Real Madrid, antes de defrontar neste domingo 30 de Outubro o Girona, arrecadou três pontos no passado fim-de-semana frente ao Sevilha por 3-1.

Os madrilenos venceram por 3-1 no Estádio Santiago Bernabéu. Os golos foram apontados pelo uruguaio Fede Valverde, pelo croata Luka Modric e pelo espanhol Lucas Vázquez.

Os ‘merengues’ ocupam actualmente o primeiro lugar com 31 pontos, contando com dez triunfos e um empate.

O Real Madrid tem três pontos de vantagem em relação ao FC Barcelona. Os ‘blaugranas’ vão tentar continuar na senda das vitórias após o triunfo na semana passada por 4-0 frente ao Athletic Bilbao.

Para continuar na senda das vitórias, o FC Barcelona terá de vencer neste sábado 29 de outubro o Valencia. Na tabela classificativa, os catalães estão no segundo lugar com 28 pontos.

De notar que o Atlético Madrid está na quarta posição com 23 pontos, após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Betis num jogo a contar para a 11ª jornada. Na 12ª jornada, neste sábado 29 de Outubro, os ‘colchoneros’ deslocam-se ao terreno do Cádiz.

