Marinha russa repele ataque de drone contra frota do Mar Negro

Rússia / Ucrânia

A marinha russa repeliu na manhã deste sábado um ataque de drone contra a frota do Mar Negro na Baía de Sebastopol, na península da Crimeia. Este evento ocorre um dia após o ministro da Defesa da Rússia anunciar o fim da mobilização parcial de 300.000 reservistas, anunciada em Setembro.

Publicidade Continuar a ler

Num comunicado o governador da principal cidade da península da Crimeia, Mikhail Razvozhayev, disse que "nenhum edifício foi atingido" na sequência do ataque e que "a situação já está sob controlo".

O mandatário indicado por Putin acrescentou que a operação teria começado por volta das 4:30 do horário local e visava a frota russa do Mar Negro, naquele que ele julga ser o maior ataque contra a cidade de Sebastopol desde o início do conflito no leste da Ucrânia a 24 de Fevereiro.

O número de ataques na região não para de aumentar. No início desta semana, as autoridades da Crimeia alegaram que um drone tinha atacado uma central térmica perto de Sebastopol.

Este incidente ocorre apenas um dia após Moscovo ter anunciado que o objectivo de mobilizar 300.000 reservistas para lutar na Ucrânia foi concluído.

O Ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, acrescentou que um mês após o anúncio da mobilização a 21 de Setembro, 218.000 reservistas estão a ser treinados em bases militares russas, 41.000 estão destacados em unidades militares em combate na Ucrânia, e outros 41.000 estão a ser treinados em zonas de conflito.

O presidente ucraniano reagiu prontamente aos últimos anúncios russos. Volodymyr Zelensky acredita que o "estado de despreparo dos reservistas enviados para combater é um sinal de que Moscovo precisaria rapidamente de uma nova vaga de recrutas".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro