Noruega

Noruega: espião russo que se fazia passar por pesquisador brasileiro é detido

Um espião russo que se fazia passar por investigador brasileiro foi detido e deverá ser deportado dentro de quatro semanas. © Kazuhiro NOGI / AFP

Texto por: RFI 1 min

Fazia-se passar por um pesquisador brasileiro especializado em questões do Árctico. Baseado em Tromsø, no extremo norte da Noruega, um espião russo foi detido na segunda-feira passada pelas autoridades. A sua identidade foi agora confirmada. Este "agente ilegal" ficará detido durante quatro semanas, com vista à sua deportação.