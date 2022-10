Segunda volta das Presidenciais sob alta tensão no Brasil

Brasil

O Brasil elege neste domingo 30 de Outubro o seu próximo Presidente da República. As sondagens prevêem uma segunda volta apertada entre o Presidente cessante de extrema-direita Jair Bolsonaro e o ex-presidente de esquerda Lula da Silva.

Faltam poucas horas para saber quem será o próximo presidente da República do Brasil. As mesas de voto abriram às 8 horas, hora de Brasília, e ficarão abertas até as 17h, o mesmo horário em todo o país.

O ex-presidente Lula da Silva, que venceu a primeira volta com 48% dos votos válidos, beneficiou do apoio dos candidatos centristas eliminados, Simone Tebet e Ciro Gomes.

Mas as sondagens subestimaram de quatro pontos a votação em Jair Bolsonaro na primeira volta.

A campanha foi marcada por episódios de violência, desinformação e uma polarização entre duas visões do país totalmente opostas.

O resultado deve ser apertado e muitos brasileiros votam mais por rejeição a um dos dois candidatos, que por adesão ao outro.

Na primeira volta, mais de 20% dos eleitores não foram às urnas. A justiça determinou a gratuidade do transporte público em mais de 400 cidades neste domingo, o que pode diminuir a abstenção entre os mais pobres.

