Rússia / Ucrânia

Ucrânia acusa Rússia por tornar "impossível" a exportação de cereais

A Rússia anunciou este sábado (29) a suspensão do acordo que permitia o escoamento de cereais ucranianos negociado em Julho, como resposta ao ataque com drones à frota russa do Mar Negro. AP - Khalil Hamra

Texto por: RFI 2 min

A Rússia anunciou este sábado (29) a suspensão do acordo que permitia o escoamento de cereais ucranianos negociado em Julho sob os auspícios das Nações Unidas e da Turquia, como resposta ao ataque com drones à frota russa do Mar Negro. Nenhum navio foi autorizado a circular no dia de hoje.