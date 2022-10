Confrontos entre a polícia e os manifestantes à margem de uma manifestação ecológica

França

Um projecto de construção de uma bacia de retenção de água na cidade de Sainte-Soline, no centro oeste da França, foi palco de uma manifestação ecológica no domingo.

Registaram-se confrontos entre a polícia e os manifestantes, a margem de uma manifestação reunindo 4000 pessoas, o Governo civil anunciou que 61 membros das forças da ordem ficaram feridos enquanto os manifestantes assinalam cerca de cinquenta feridos.

No centro do debate, um projecto de construção de uma bacia de retenção de água para armazenar até 400.000 metros cúbicos de água no Inverno. Entre Novembro e Março, altura do ano em que se verifica uma elevada taxa de precipitação nesta região, a água é bombeada a partir do lençol freático.

Segundo o pró bacia, tal seria a solução para enfrentar a seca no Verão e continuar a irrigar os campos dos membros da cooperativa que pretende construir esta bacia, sem penalizar os habitantes da região.

Do lado dos opositores a esta bacia, os militantes denunciam o absurdo ecológico desta estrutura, a que chamam "mega bacia". Para os anti bacias, 20 a 30% do seu conteúdo irá evaporar-se sob o efeito do calor, no Verão.

Gérald Darmanin, o Ministro da Administração interna francês, denunciou a manifestação de domingo utilizando o termo de "terrorismo ecológico", enquanto Yannick Jadot, presidente do grupo ecológico, que esteve presente na manifestação, foi vaiado por manifestantes.

O governo francês teme o facto de poder se criar uma “Zona a Defender” por parte dos manifestantes. Uma “Zona a Defender” é o facto de ocupar uma zona onde existe um projecto de construção anti ecologista, segundo os manifestantes, e assim impedir a sua construção.

Nesta região de França, 16 projectos de bacias estão actualmente em construção.

