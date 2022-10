#Ucrânia/Rússia

Exportação de cereais ucranianos continua apesar da suspensão russa

Estreito de Bósforo. 31 de Outubro de 2022. REUTERS - UMIT BEKTAS

Texto por: RFI 2 min

Esta segunda-feira, continuou a exportação de cereais ucranianos através do corredor marítimo no mar Negro e apesar da retirada da Rússia do acordo internacional. Também hoje, as forças russas lançaram ataques a instalações energéticas em várias regiões da Ucrânia.