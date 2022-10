Futebol: Benfica venceu, enquanto FC Porto e Sporting CP perderam pontos na Liga Portuguesa

Futebol

Grimaldo (centro), lateral esquerdo espanhol do Benfica.

A décima primeira jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu neste fim-de-semana. O SL Benfica venceu e aumentou a vantagem em relação aos seus perseguidores visto que FC Porto e Sporting CP perderam pontos.

Publicidade Continuar a ler

O SL Benfica venceu por 5-0 o Chaves, no Estádio da Luz em Lisboa, e reforçou a liderança após a 11ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos do Benfica foram apontados pelo português Rafa Silva, pelo brasileiro David Neres, pelo espanhol Grimaldo, pelo croata Petar Musa e pelo português Gonçalo Ramos.

Os encarnados lideram a liga portuguesa com 31 pontos em 33 possíveis após a décima primeira jornada, enquanto o Sporting de Braga subiu ao segundo lugar, a seis pontos do líder, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Gil Vicente.

O único tento dos bracarenses foi da autoria do português Iuri Medeiros.

Quanto ao FC Porto, detentor do título de campeão, caiu para a 3ª posição com 23 pontos, após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Santa Clara.

Os azuis e brancos abriram o marcador com um golo apontado pelo português Fábio Cardoso, enquanto os açorianos empataram o encontro com um tento do togolês Kennedy Boateng.

O FC Porto empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Santa Clara. © LUSA - EDUARDO COSTA

No que diz respeito ao Sporting Clube de Portugal está agora no 5° lugar com 19 pontos, após a derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Arouca.

O único golo da partida foi da autoria do defesa brasileiro, e capitao da equipa, João Basso.

De notar ainda que o primodivisionário, o Casa Pia, está no quarto posto com 20 pontos, após o triunfo por 1-0 frente ao Rio Ave, o outro primodivisionário que ocupa a 13ª posição com 12 pontos.

O avançado nigeriano Saviour Godwin apontou o único golo do encontro.

A próxima jornada decorre a 5 e 6 de Novembro.

Os jogadores do Arouca fetsejam o triunfo por 1-0 frente ao Sporting Clube de Portugal. © LUSA - OCTAVIO PASSOS

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro