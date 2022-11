Dinamaraca : Primeira-ministra de esquerda salva o lugar

Dinamarca

Na Dinamarca, Mette Frederiksen, primeira-ministra social-democrata cessante, e líder do bloco de esquerda, ganhou as eleições legislativas por um lugar. A coligação, composta por 5 partidos de esquerda, obteve 90 lugares em 179 na Parlamento dinamarquês.

4,2 milhões de eleitoresdesclocaram-se às mesas de voto, nesta terça-feira, para eleger os novos membros do Folketing, o Parlamento dinamarquês. Tudo se decidiu num único assento, embora o Partido Social Democrata do Primeiro Ministro cessante tenha conseguido 27,5% dos votos e 50 dos 179 lugares disponíveis. "As melhores eleições em mais de 20 anos", de acordo com Frederiksen. A actual chefe do governo dinamarquês disse também que "as eleições mostraram que já não há uma maioria por detrás do governo na sua forma actual".

Segundo Mário Assis, cidadão português radicado na Dinamarca, esta eleição mostra uma bipolaridade da política na Dinamarca :

"Existem dois blocos aqui grandes: o Bloco de Esquerda, que é o Bloco Vermelho, e o Bloco da Direita, e mais conservadores ligados à direita, que é o Bloco Azul. Foi chumbada no parlamento uma proposta que deu origem a estas eleições, um bocadinho antecipadas, em relação àquilo que iria ser o deadline das eleições normais. Continua a ser uma maioria de esquerda

- Por uma unha negra, não é ? E é preciso contar com os votos da Gronelândia e das Ilhas Feroé, não é ?

Sim, sim. Exactamente por uma unha negra. Agora aquilo que aparece aqui é que existe um novo partido, que é um partido do antigo primeiro-ministro Lars Rasmussen, que se integrou na política e que conseguiu alguns mandatos no parlamento.

É um partido de centro, portanto não é nem de esquerda nem de direita. E ela vai ter hipótese de se associar a ele, se quiser ver-se livre de alguma parte da esquerda que não lhe interessa.

Para si que imagem é que ela tem hoje Mette Frederiksen ?

Ela fez um trabalho muito bom durante este tempo do COVID. E conseguiu, de uma certa forma, acalmar a população. Conseguiu tomar medidas, eu acho que ela esteve bem, que é uma pessoa com capacidade de liderança.

Vitória da primeira-ministra cessante

De facto, apesar de melhores resultados, os sociais-democratas decidiram não formar um governo minoritário, como nos últimos três anos, e uniram forças com quatro outros partidos de esquerda. Do lado da oposição, a coligação de direita e extrema-direita conseguiu 73 lugares.

De lembrar, que estas eleições legislativas foram antecipadas, nomeadamente depois da “crise das martas”, um acontecimento que chocou uma grande parte da população dinamarquesa, mas não tem sido essa a única razão como explica Mário Assis :

"Foi uma situação que chocou um bocadinho aqui a sociedade dinamarquesa, até porque muitas pessoas não tinham consciência que essa situação existia ! Que os animais eram presos em cativeiro para tirar a sua pele e eu acho que a grande parte da maioria dinamarquesa de de pessoas normais, que não está associada a estes negócios, não tinha consciência disso. Mas eu penso que não foi só isso que provocou essas eleições. Eu acho que estas eleições são consequência de toda uma situação que se gerou em volta da guerra, em volta dos assuntos de COVID. Todos estes pequenos pormenores que fizeram transbordar aquele copo de água.

No seio da aliança que governava a Dinamarca.

Sim. Aqui na Dinamarca há uma tradição. Eu acho que já não há uma maioria absoluta em bastantes anos :30, 40, 50 anos ! Os partidos governam, falando com eles e trabalhando em sintonia. 2, 3, 4, 5, 6 partidos podem representar um governo. E toda a gente trabalha muito mais focado em torno dos problemas do país e não dos objectivos partidários. Provavelmente havia necessidade de haver talvez uma limpeza interna a nível desta junção de esquerda não é? Estas eleições foram provocadas também para poder ver se havia possibilidade de haver alguma rotatividade em relação a alguns partidos que provavelmente não fossem do interesse da primeira ministra.

Nesta quarta-feira Mette Frederiksen vai apresentar a sua demissão à Rainha, a qual vai lhe pedir de formar um novo governo.

Entrevista de Miguel Martins

