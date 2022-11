Israel

Eleições legislativas em Israel : Benjamin Nethanyahou pode estar de volta ao poder

O antigo Primeiro-Ministro Benyamin Netanyahu em frente dos seus apoiantes em Ashkelon, 01/11/2022 . AP - Tsafrir Abayov

Texto por: RFI 2 min

Em Israel o apuramento dos votos das eleições legislativas desta terça-feira vai-se arrastar por vários dias. O Likud, do antigo primeiro-ministro de direita Benjamin Nethanyahou, com o apoio da extrema direita e de partidos religiosos, poderia voltar a governar o país. Não obstante os seus problemas na justiça "Bibi", como também é conhecido o chefe do Likud, pode regressar à chefia do governo. Ele assumia, desde logo, um optimismo prudente quanto ao resultado obtido pelo seu partido.