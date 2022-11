Futebol: SL Benfica e FC Porto, primeiros nos Grupos H e B na Liga dos Campeões

Futebol

Dois clubes portugueses, SL Benfica e FC Porto, apuraram-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

A sexta e derradeira jornada da fase de grupos da Liga Milionária ficou encerrada nesta quarta-feira, 2 de Novembro.

Benfica, primeiro lugar à frente do PSG

O SL Benfica terminou no primeiro lugar no Grupo H com 14 pontos, à frente do Paris Saint-Germain igualmente com 14 pontos.

Os lisboetas deslocaram-se ao terreno dos israelitas do Maccabi Haifa e venceram por 1-6 na derradeira jornada da fase de grupos.

Os golos encarnados foram apontados pelo português Gonçalo Ramos, pelo croata Petar Musa, pelo português Rafa Silva, pelo espanhol Grimaldo, pelo português Henrique Araújo, e pelo luso-angolano João Mário.

De referir que o único tento dos israelitas foi da autoria de Tjaronn Chery, avançado do Suriname.

PSG, segundo lugar

Os parisienses deslocaram-se ao terreno dos italianos da Juventus e venceram por 1-2 na última jornada no Grupo H.

Os tentos do PSG foram apontados pelo francês Kylian Mbappé e pelo português Nuno Mendes, enquanto o golo dos ‘Bianconeri’ foi marcado pelo italiano Leonardo Bonucci.

No entanto este triunfo foi insuficiente para o clube francês no que diz respeito ao primeiro lugar. Os parisienses e os lisboetas terminaram no primeiro lugar com 14 pontos e com a mesma diferença de golos - 16 tentos apontados e 7 sofridos.

Outro critério, os confrontos directos em que as duas equipas empataram duas vezes a uma bola.

O sétimo critério de desempate é os golos apontados fora e nesse aspecto o Benfica apontou 9 golos, enquanto o Paris Saint-Germain marcou 6.

Isto significa que os portugueses terminaram no primeiro lugar no Grupo H à frente dos franceses. Quanto à Juventus acabou no terceiro lugar com 3 pontos e vai agora disputar a Liga Europa, enquanto o Maccabi Haifa foi eliminado de todas as competições europeias com três pontos, mas com uma diferença de golos desfavorável de -14 contra -4 para os transalpinos.

Kylian Mbappé (esquerda),avançado francês do PSG. © REUTERS - MASSIMO PINCA

RB Leipzig e AC Milan, últimos apurados

Os espanhóis do Real Madrid, vencedores na época passada, venceram por 5-1 os escoceses do Celtic, enquanto no outro encontro no Grupo F, os germânicos do RB Leipzig deslocaram-se ao terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk e venceram por 0-4. Os madrilenos terminaram na liderança no grupo com 13 pontos, à frente do RB Leipzig com 10 pontos, sendo que os dois clubes estão apurados para os oitavos-de-final da prova.

No Grupo G, os ingleses do Manchester City derrotaram os espanhóis do Sevilha por 3-1, enquanto no outro encontro no agrupamento, os germânicos do Borussia Dortmund e os dinamarqueses do Copenhaga empataram a uma bola. Os ‘Citizens’ terminaram na liderança no grupo com 14 pontos, à frente do Borussia Dortmund com 9 pontos, sendo que os dois clubes estão apurados para os oitavos-de-final da prova.

No Grupo E, os ingleses do Chelsea derrotaram por 2-1 os croatas do Dínamo Zagreb, enquanto no outro encontro do grupo, os austríacos do Red Bull Salzburgo deslocaram-se ao terreno dos italianos do AC Milan e perderam por 4-0. Os ‘Blues’ terminaram na liderança no grupo com 13 pontos, à frente do AC Milan com 10 pontos, sendo que os dois clubes estão apurados para os oitavos-de-final da prova.

O FC Porto venceu o Atlético Madrid por 2-1 na Champions League. © AFP - MIGUEL RIOPA

FC Porto no primeiro lugar

O FC Porto recebeu e venceu os espanhóis do Atlético Madrid por 2-1 num jogo a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões.

Os golos da equipa portuguesa foram marcados pelo canadiano Stephen Eustáquio e pelo iraniano Mehdi Taremi, enquanto o único tento dos madrilenos foi apontado na própria baliza pelo defesa espanhol do FC Porto, Iván Marcano. Quarto triunfo consecutivo para o FC Porto.

De referir que no outro encontro do Grupo B, os germânicos do Bayer Leverkusen e os belgas do Club Brugge empataram sem golos na Alemanha.

Na tabela classificativa, o FC Porto terminou no primeiro lugar com 11 pontos, à frente dos belgas do Club Brugge com 11 pontos, dos germânicos do Bayer Leverkusen e dos espanhóis do Atlético Madrid com cinco pontos. Os belgas e os portugueses estão apurados para a próxima fase da prova, enquanto o Bayer Leverkusen segue para a Liga Europa.

Sporting CP na Liga Europa, Marselha eliminado

No Grupo D, os lisboetas receberam e perderam por 1-2 frente aos alemães do Eintracht Frankfurt num jogo a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O único tento lisboeta foi apontado pelo brasileiro Arthur Gomes, enquanto os golos germânicos foram marcados pelo japonês Daichi Kamada, de grande penalidade, e pelo francês Randal Kolo Muani.

Quanto aos marselheses perderam por 1-2, em casa, frente aos ingleses do Tottenham. O defesa congolês Chancel Mbemba apontou o único tento do Marselha, enquanto os golos britânicos foram apontados pelo francês Clément Lenglet e pelo dinamarquês Pierre Hojbjerg.

De notar que o Sporting CP terminou no segundo lugar no Grupo D com sete pontos e segue para a Liga Europa, segundo maior prova organizada pela UEFA. Os ingleses do Tottenham acabaram na liderança do agrupamento com onze pontos, à frente dos alemães do Eintracht Frankfurt com 10 pontos. Quanto aos franceses do Marselha ficaram no quarto e último posto na tabela classificativa com seis pontos e foram eliminados de todas as competições europeias.

Arthur Gomes, avançado brasileiro do Sporting CP. © AFP - CARLOS COSTA

Bayern Munique, 100% vitorioso

Nos outros grupos, de notar que no Grupo C, os germânicos do Bayern Munique venceram por 2-0 os italianos do Inter Milão. No outro encontro do grupo, os espanhóis do FC Barcelona deslocaram-se ao terreno dos checos do FC Viktoria Plzeň e venceram por 2-4. O Bayern Munique terminou na liderança no grupo com 18 pontos em 18 possíveis, à frente do Inter Milão com 10 pontos, sendo que os dois clubes estão apurados para os oitavos-de-final da prova. O FC Barcelona acabou no terceiro lugar com sete pontos e segue para a Liga Europa, enquanto o FC Viktoria Plzeň não conquistou nenhum ponto.

Por fim, no Grupo A, os ingleses do Liverpool venceram por 2-0 os italianos do Nápoles, enquanto os holandeses do Ajax deslocaram-se ao terreno dos escoceses do Rangers e triunfaram por 1-3. O Nápoles terminou na liderança no grupo com 15 pontos, à frente do Liverpool também com 15 pontos, sendo que os dois clubes estão apurados para os oitavos-de-final da prova. De notar que os italianos ficaram no primeiro lugar devido aos confrontos directos, 4-1 em casa para os transalpinos e 2-0 para os ‘Reds’. O Ajax acabou no terceiro lugar com seis pontos e segue para a Liga Europa, enquanto o Rangers não conquistou nenhum ponto.

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões decorre a 7 de Novembro.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

