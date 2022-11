Jair Bolsonaro quebrou silêncio dois dias depois da derrota nas presidenciais

Brasil

Após dois dias de silêncio Jair Bolsonaro reagiu aos resultados das eleições brasileiras. O Presidente cessante da República declarou que irá respeitar a Consituição.

Na sua primeira declaração pública, Bolsonaro agradeceu aos 58 milhões de votantes que apoiaram a a sua candidatura. Depois dos agradecimentos, Jair pediu aos apoiantes que parassem as manifestações, que não "usassem os métodos da esquerda" mesmo, alegando, perceber os movimentos que estão a perturbar a circulação dos brasileiros.

O primeiro Presidente em exercício a não conseguir a reeleição no Brasil disse que estava "honrado por ser o líder de milhões de brasileiros que defendem a liberdade económica, liberdade religiosa, liberdade de opinião, honestidade e as cores verdes e amarelas".

Numa declaração de menos de 2 minutos, o Presidente cessante disse que iria respeitar todas as leis da Constituição brasileira para iniciar o processo de transferência de poder e que "nunca falou em controlar ou censurar os meios de comunicação e as redes sociais".

Declaração Jair Bolsonaro, 02/11/2022

Antes da sua declaração, mais de 260 estradas estavam bloqueadas em 20 Estados brasileiros por apoiantes do candidato derrotado. Nesta quarta-feira várias estradas ainda estão bloqueadas por manifestantes e a questão da circulação de bens está a começar a preocupar a Confederação Nacional do Transporte (CNT) que descartou que as “manifestações podem dificultar o acesso do transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis.”

