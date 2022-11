Rússia regressa ao acordo de exportação de cereais no Mar Negro

Menos de uma semana após ter abandonado o acordo que permitia que a Ucrânia exportasse cereais, a Rússia fez marcha-atrás.

Esta decisão acontece depois do telefonema entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan e de vários contactos entre os ministros dos dois países.

O ministério da Defesa russo disse ter recebido garantias escritas por parte da Ucrânia sobre a “não utilização dos corredores humanitários e dos portos ucranianos para operações militares contra a Federação Russa”.

Este entendimento foi obtido, segundo Moscovo, graças aos esforços de mediação levados a cabo pela ONU e pela Turquia, algo que também foi reconhecido pelo Presidente ucraniano.

No seu discurso habitual à nação e também na rede social Twitter, Volodymyr Zelensky agradeceu a “participação activa” de Erdogan na preservação do acordo e voltou a acusar a Rússia de ser uma ameça à segurança alimentar mundial.

I thanked 🇹🇷 President @RTErdogan for his active participation in preserving the grain deal, for his steadfast support of sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We discussed further steps to return 🇺🇦 POWs and political prisoners. I also count on support of 🇹🇷.