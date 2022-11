Demonstração de força entre as duas Coreias nos ares

Coreia do Norte / Coreia do Sul

Nesta foto fornecida pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul, vêm-se caças F15K da Força Aérea da Coreia do Sul e caças dos EUA, no dia 4 de Outubro de 2022.

Seul informou que Pyongyang atirou esta madrugada pelo menos 80 obuses para o mar, numa zona tampão com a Coreia do Sul. Pyongyang tem efectuado praticamente todos os dias tiros de mísseis e de outros engenhos, numa altura em que decorrem exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos na região, manobras que acontecem num clima altamente volátil.

Depois de ter dado conta do lançamento de obuses pela Coreia do Norte na noite de ontem para hoje, Seul anunciou ter feito descolar 80 caças depois de ter identificado 180 aviões de combate norte-coreanos a sobrevoar durante 4 horas a zona que faz fronteira entre os dois países. Já no mês passado, a Coreia do Sul tinha reagido da mesma forma após a passagem na mesma zona de dez aviões norte-coreanos.

Estas demonstrações da força coincidem com os exercícios militares realizados pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos desde segunda-feira que mobilizam 240 aviões de combate. No decurso destas manobras, Seul e Washington optaram por prolongá-las, depois de Pyongyang ter lançado nesta quarta e quinta-feira pelo menos 30 mísseis balísticos. Uma decisão qualificada pela Coreia do Norte de “tremendamente perigosa” e “irresponsável”.

Reunidos na Alemanha esta sexta-feira, os chefes da diplomacia do G7 “condenaram firmemente” na sua declaração final os tiros de mísseis efectuados pela Coreia do Norte.

Estes últimos acontecimentos deverão estar igualmente no centro de uma reunião hoje do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apesar do contexto de crescente tensão entre as suas Coreias, esta reunião tem poucas possibilidades de surtir algum efeito concreto, dado que todas as iniciativas para aplicar novas sanções contra Pyongyang têm sido chumbadas por dois membros permanentes do Conselho de Segurança, a China e a Rússia, aliadas tradicionais da Coreia do Norte.

