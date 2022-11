França: Acusações de racismo na Assembleia Nacional

França

A sessão da Assembleia Nacional teve de ser interrompida na tarde desta quinta-feira, depois do deputado de União Nacional, Grégoire de Fournas, da extrema direita, ter feito comentários considerados como "racistas" contra o deputado do NUPES, Carlos Martens Bilongo, da extrema esquerda.

"Que voltem para África !" ou "Que volte para África !", estas foram as palavras pronunciadas pelo deputado da União Nacional, Grégoire de Fournas, da extrema direita, durante a intervenção do deputado da NUPES, Carlos Martens Bilongo, da extrema esquerda, sobre imigração clandestina, na tarde desta quinta-feira.

Um comentário tido como inadequado que obrigou a presidente da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, a interromper a sessão no hemiciclo.

Estes comentários causaram uma enorme agitação no panorama político francês. A primeira-ministra Elizabeth Borne declarou que "o racismo não tem lugar na Assembleia Nacional. A Mesa da Assembleia vai-se reunir e, evidentemente, terá de tomar as sanções apropriadas." Esta reunião vai ocorrer nesta sexta-feira à tarde, para decidir das possíveis sanções para Grégoire de Fournas que se arrisca a ser censurado ou mesmo sancionado com a exclusão temporaria da Assembleia.

O partido Renaissance, liderado por Emmanuel Macron, ,no poder, declarou, que deixará de comparecer na Assembleia até que sejam tomadas sanções, e apela também à demissão imediata de Grégoire de Fournas

Entrevistado nesta sexta-feira de manhã no canal televisivo BFM TV, o deputado da União Nacional pediu desculpa a Carlos Martens Bilongo afirmando que ele interpretou mal as suas palavras e garantiu que "Continuo a ser membro do Parlamento. O que eu disse estava completamente dentro do campo republicano, completamente de acordo com o que temos vindo a defender há anos." Ele afirma que o seu comentário fazia referência aos barcos transportando migrantes, em debate na altura, e não contra Carlos Martens Bilongo.

A presidente da União Nacional, Marine Le Pen, defendeu Grégoire de Fournas, deputado do seu partido, no Twitter, declarando "Grégoire de Fournas referiu-se obviamente aos migrantes transportados em barcos pelas ONG que o nosso colega mencionou na sua pergunta ao governo. A polémica criada pelos nossos adversários políticos não enganará os franceses."

Jean-Luc Mélenchon, o presidente da NUPES, também se pronunciou no Twitter, pedindo a exclusão de Grégoire de Fournas "Este tipo de observações na Assembleia Nacional francesa estão para além do intolerável. A desqualificação e a exclusão do infractor deve ser decidida !"

La honte. Voilà le #RN parti de guerre civile et de racisme. De tels propos à l'Assemblée nationale française sont au-delà de l’intolérable. La déchéance et l'exclusion de l'injurieur doivent être décidées ! #DirectAN pic.twitter.com/hqaSVWoEvG — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 3, 2022

O deputado da NUPES reagiu a polémica, com um comunicado no Twitter. Carlos Mertens Bilongo garante que as palavras de Grégoire de Fournas eram-lhe dirigidas e lamenta a presença do racismo dentro da Assembleia "Nasci em França, cresci cá e passei cá toda a minha vida. Nunca pensei ouvir estas palavras na Assembleia Nacional. Mas o racismo apanha-nos sempre. Garanto que todos os Membros presentes ouviram a mesma frase".

