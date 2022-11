Putin mobiliza antigos presos condenados por crimes graves para lutar na Ucrânia

Ucrânia

O Presidente russo promulgou hoje uma lei autorizando a mobilização de antigos presos condenados por crimes graves. Ficam excluídos da alçada desta nova lei, quem foi considerado culpado de abusos sexuais contra crianças, traição, espionagem e terrorismo.

Até agora, segundo Putin, foram alistados 318 mil homens. Segundo estimativas, no mínimo, um número equivalente de homens com idade de combater terá fugido do país.

Paralelamente, o Presidente russo também ordenou hoje a evacuação dos civis residentes em Kherson, zona do sul da Ucrânia sob controlo da Rússia, na perspectiva de uma contra-ofensiva ucraniana. O exército russo indica que têm sido evacuadas 5 mil pessoas por dia daquela cidade desde terça-feira.

Noutro aspecto, o Presidente turco declarou hoje ter chegado a um acordo com Putin sobre a entrega de cereais russos gratuitamente a países em situação precária, "como Jibuti, a Somália e o Sudão". Declarações que surgem depois de a Rússia ter declarado ontem não ter decidido se concorda com o prolongamento do acordo relativo à exportação de cereais ucranianos, compromisso que chega ao seu termo no dia 19 de Novembro.

Reunidos hoje em Münster, na Alemanha, os chefes da diplomacia do G7 apelaram a Rússia a renovar este acordo concluído em Julho com a Ucrânia. O grupo dos países mais industrializados teceu igualmente advertências sobre a eventualidade de se utilizar armas nucleares, químicas ou biológicas no conflito.

No seu comunicado final, o grupo comprometeu-se ainda a criar um «mecanismo de coordenação» para ajudar a Ucrânia a reabilitar e defender as infra-estruturas indispensáveis para o fornecimento de electricidade e água que têm sido sistematicamente visadas pelos bombardeamentos russos desde o mês passado.

