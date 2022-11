Papa Francisco em visita histórica ao Bahrein

Papa Francisco/visita Bahrein

O Papa Francisco está a realizar uma visita de quatro dias ao Bahrein, no golfo Pérsico, que conta com uma população maioritariamente islâmica. O objectivo da deslocação é promover um diálogo entre religiões.

Publicidade Continuar a ler

Trata-se de uma viagem histórica em que o diálogo é a palavra de ordem.

Numa visita de quatro dias ao Bahrein, onde residem cerca de 80 mil católicos, o Papa Francisco pretende reforçar os laços inter-religiosos com o Islão, naquela que é a primeira deslocação de um Sumo Pontífice ao país.

Francisco tem agendados vários encontros com líderes políticos e também religiosos.

Para além disso, este sábado, no terceiro dia da visita, cerca de 30 mil pessoas de 111 nacionalidades diferentes assistiram à missa celebrada pelo líder da Igreja Católica, no Estádio Nacional do Bahrein, o maior recinto desportivo do país, localizado a sul da capital, Manama.

O amor, a compreensão e o diálogo foram as palavras de ordem, numa deslocação que pretende exactamente espelhar estes valores e aproximar duas religiões, que são muito diferentes.

De salientar que no país, cerca de 70% da população é muçulmana, no entanto, existe uma convivência religiosa pacífica e os católicos podem praticar a sua fé nas duas igrejas católicas que existem no país.

Esta sexta-feira, o Sumo Pontífice já tinha reforçado a “necessidade de que o Oriente e Ocidente se unam para bem do convívio humano”.

Aquela que é a 39ª deslocação do Papa Francisco, nestes 10 anos de pontificado, termina no domingo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro